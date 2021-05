Postup máme stále vo vlastných rukách: Čo nám stačí na vysnené štvrťfinále?

Slovenskí hokejisti mohli v šiestom zápase na MS 2021 v lotyšskej Rige spečatiť postup do vysneného štvťfinále. V tom naša reprezentácia chýba už od roku 2013.

Duel so Švédskom však naši chlapci nezvládli a prehrali 1:3. Slováci však nemusia vešať hlavy, postup majú stále vo vlastných rukách.Ak by sa im nepodarilo ani to, stále je šanca na prekĺznutie medzi osmičku najlepších.

Pomôcť by nám však museli ruskí hokejisti. Tí privítajú už v pondelok o 19:15 Švédov. V prípade akéhokoľvek švédskeho bodového zaváhania by postúpili Slováci.



Postupovú radosť by rozdúchala aj prípadná strata bodov Česka v zápase proti Dánsku. Zápas sa hrá v pondelok o 15:15. Ak Dánsko vyhrá nad Českom za tri body, ideme do štvrťfinále.

Ak Česko získa jeden bod a Švédi zdolajú Rusov, našim chlapcom bude stačiť vo federálnom derby aj prehra v predĺžení.

tabuľka A-skupiny:

1. ROC (Rusko) 5 4 0 0 1 19:8 12

2. Švajčiarsko 6 4 0 0 2 21:14 12

3. SLOVENSKO 6 4 0 0 2 14:15 12

4. Švédsko 6 3 0 0 3 19:11 9



5. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8

6. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8

7. Bielorusko 6 1 0 1 4 10:23 4

8. V. Británia 6 1 0 1 4 10:25 4