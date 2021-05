Veľká smola slovenských hokejistov: Švédi zápas otočili, cenný bod sme nezískali

Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom šiestom zápase na MS v Rige so Švédskom 1:3. Bola to ich druhá prehra na turnaji a s 12 bodmi figurujú na 3. mieste tabuľky B-skupiny. Švédi majú o tri menej a sú štvrtí.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa dostali do vedenia v poslednej minúte prvej tretiny, keď sa presadil Peter Cehlárik. "Tri korunky" vyrovnali v 31. minúte zásluhou Marcusa Sörensena a v 52. rozhodol o ich triumfe v presilovke Victor Olofsson. V závere pridal tretí gól do prázdnej bránky Isac Lundeström.

Slováci uzavrú boje v základnej skupine v utorok o 15.15 h federálnym derby s Českom, na istotu postupu im stačí jeden bod. Švédi nastúpia v pondelok o 19.15 h proti hráčom Ruského olympijského výboru.

A-skupina:Góly: 31. Sörensen (Friberg), 52. Olofsson (Tommernes), 60. Lundeström (Hallander) - 20. Cehlárik. Rozhodovali: Schrader (Nem.), Tscherrig - Obwegeser (obaja Švaj.), Seewald (Rak.), vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0.

Švédsko: Reideborn – Tömmernes, Nygren, Dahlbeck, Sellgren, Pilut, Pudas, Lööv – Lindholm, Lindberg, Rakell – Sörensen, A. Kempe, M. Kempe – Hallander, Lundeström, Olofsson – Frödén, Wingerli, Friberg – Rasmussen

Slovensko: Húska - Gernát, Kňažko, Gachulinec, Rosandič, Bučko, Ďaloga, Grman, Jánošík - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Pospíšil, Krištof, Studenič - Kelemen, Roman, Skalický - Liška, Buc, Slafkovský



Slováci boli od úvodu zápasu aktívni a už v 3. minúte mohli ísť do vedenia, keď Kelemen prihral bekhendom pred bránku Romanovi, no Reideborn mu v poslednej chvíli vypichol puk. Ďalšia veľká šanca prišla v 6. minúte pri prvej presilovke v zápase, švédsky brankár vyrazil Kelemenovu strelu, Hrivíkovu dorážku zablokoval jeden z obrancov. Duel sa hral aj naďalej vo veľmi vysokom tempe a s množstvo osobných súbojov, Slováci boli nebezpečnejší, no šance Slafkovského, Cehlárika ani Studeniča sa gólmi neskončili. V 16. minúte sa snažil dotlačiť puk spoza bránky do siete Rakell, ale Húska, ktorý debutoval v národnom A-mužstve, si dal na neho pozor. Nerozhodné skóre vydržalo do 20. minúty, keď sa ujali vedenia slovenskí reprezentanti. Cehlárik obišiel obrancu, vystrelil z veľkého uhla a puk si aj s prispením teču jedného zo švédskych hráčov našiel cestu do siete.

Aj v druhom dejstve sa hralo vo vysokom tempe a pred oboma bránkami nebola núdza o nebezpečné akcie. V 21. minúte sa prezentoval dobrou strelou Pospíšil, no Reideborn si s ňou poradil. Slováci si zahrali od 24. minúty ďalšiu presilovku, vypracovali si v nej veľký tlak, ale skóre nezvýšili. Takmer im to vyšlo počas švédskej početnej výhody, keď vyrazili do útoku Roman s Kelemenom, ale švédsky brankár strelu druhého menovaného tesne vyrazil. V 31. minúte sa Švédom podarilo vyrovnať. Fribergovu prihrávku zblokoval Grman a Sörensen poslal puk zo vzduchu do siete. Gól potvrdilo aj video. O dve minúty neskôr mohol poslať "tri korunky" do vedenia Frödén, ale nestihol presnejšie tečovať prihrávku Rakella. Následne si oba tímy zahrali presilovky, no gólové šance sa v nich nezrodili. V závere tretiny odohral výborné striedanie štvrtý slovenský útok, Slafkovský i Liška boli veľmi blízko ku gólom, no Švédov podržal niekoľkými zákrokmi po sebe Reideborn.

Slováci hrali od tretej tretiny bez centra tretieho útoku Miloša Romana, ktorého zasiahol puk. Slafkovský mal ďalšiu šancu v 44. minúte a o dve neskôr naservíroval puk spoza bránky do tutovky Bucovi, no opäť zaúradoval Reideborn. V 51. minúte išiel na trestnú Jánošík, Švédi presilovku využili a dostali sa do vedenia 2:1. Po obrovskom tlaku, keď Slováci zblokovali niekoľko striel, sa presadil strelou švihom z pravého kruhu Olafsson. Ramsayho zverenci si vzápätí vypracovali dobrú šancu, ale Lantoši nevyrovnal. Slováci v záverečných minútach zvýšili aktivitu v snahe vyrovnať a Studenič si v 56. minúte "vypýtal" faul Nygrena. Slováci mali veľký tlak aj niekoľko šancí na vyrovnanie, ale gól nedali. Nepodarilo sa im to ani v záverečnej 64-sekundovej presilovke, ktorú hrali už bez Húsku, a nakoniec inkasovali do prázdnej bránky z hokejky Lundeströma.



tabuľka A-skupiny:

1. ROC (Rusko) 5 4 0 0 1 19:8 12

2. Švajčiarsko 6 4 0 0 2 21:14 12

3. SLOVENSKO 6 4 0 0 2 14:15 12

4. Švédsko 6 3 0 0 3 19:11 9



5. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8

6. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8

7. Bielorusko 6 1 0 1 4 10:23 4

8. V. Británia 6 1 0 1 4 10:25 4