Tínedžerské esá Nemec a Slafkovský si robia na MS skvelé meno: Takto začínali s hokejom naše mladé pušky!

Vychovať na Slovensku z malého chlapca úspešného hokejistu, to pre rodičov nie je vôbec jednoduché. Vo výbornom svetle sa na MS v Rige ukazujú naše dve mladé pušky obranca Šimon Nemec (17) a Juraj Slafkovský (17).

Nový Čas preto oslovil rodičov oboch mladíkov, ktorí opísali, aké boli ich hokejové začiatky pred tým, než sa z chlapcov stali mladí reprezentanti.

Úplne najmladším členom výberu trénera Craiga Ramsayho na MS v Rige je útočník z Košíc Juraj Slafkovský.

„Keď mal Juraj okolo 5-6 rokov, išiel so svojím kamarátom vyskúšať šťastie do HC Košice. Chytilo ho to a do dnešného dňa v tom pokračuje. Bola popri tom aj škola, ale hokej bol vždy na prvom mieste. Či už na klzisku, alebo len tak s chlapcami hrávali pred bytovkou. Vždy mal v ruke hokejku,“ vysvetlil Juraj Slafkovský st. Ako sám priznal, v rodine si zatiaľ ešte nepovedali, či sa bude Juraj hokeju venovať aj profesionálne.

„V tých 16-17 rokoch mu do profesionality ešte nejaký ten krôčik chýba. Snažíme sa veci brať krok za krokom. Juraj mal nad rovesníkmi vždy výhodu veľkej a pevnej stavby tela. V tomto prípade zohrala úlohu asi genetika, nakoľko sme obaja s manželkou vysokí. Vďaka tomu hrával vždy so staršími chlapcami a prichádzal do styku s vyspelejším hokejom. Časom sme videli, že sú mu už Košice malé a tak sme hľadali lepšie podmienky v zahraničí. Dnes sa na MS dostáva do kontaktu s tou najvyššou úrovňou. Uvidíme, čo však prinesie budúcnosť,“ dodal Slafkovský.

Nemecmohol byť brankár

Na druhej strane klziska háji slovenské farby v obranných radoch Šimon Nemec z Liptovského Mikuláša. „Šimon začal s hokejom v Mikuláši keď mal 4 roky. Potom na chvíľu prestal, lebo si myslel, že príde na ľad a hneď začne hrať. Neskôr sa však k hokeju vrátil, trénoval na prírodnom klzisku v jednej dedine, kde máme starých rodičov. Odvtedy hrá stále. Na chvíľu bol dokonca aj brankár. Ale to len tak dva týždne, pretože nemali pre neho lapačku, keďže je ,opačné garde‘,“ prezradil Ján Nemec s tým, že Šimon mal k hokeju vzťah odmalička.

„Nálepky, albumy, kartičky, každý hokejový časopis... To všetko musel mať. On sa ešte aj s autíčkami hral hokej, keď bol maličký. Ale treba povedať, že vedel hrať dobre aj futbal. Nikdy však neuvažoval nad tým, že by sa mu venoval profesionálne. Futbal hral len preto, lebo to stíhal,“ uzavrel Nemec.