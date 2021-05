Strelec prvého gólu Peter Cehlárik: Boli sme trpezliví a vyplatilo sa to

Vydreté víťazstvo! Slovenskí hokejisti v dôležitom súboji skupiny A na svetovom šampionáte v Rige zdolali Dánsko 2:0 a priblížili sa k postupu do štvrťfinále.

Taktický boj, ktorý príliš hokejovej krásy nepriniesol, sa hral dlho bez gólov. Až v 48. minúte sa trafil Cehlárik a víťaznú poistku pridal o 5 minút neskôr Jánošík.

"Boli sme trpezliví celý zápas a vyplatilo sa to. Vedeli sme, že Dáni majú dobrú obranu a že budú čakať na naše chyby. Tie sme ale nerobili. Som rád, že to napokon vyšlo," povedal po zápase pre RTVS strelec prvého gólu Peter Cehlárik.

Na štvrťfinálové dvere už klopeme, na definitívu si ale musia zverenci trénera Craiga Ramsayho počkať. Potvrdiť ju môžu už v nedeľu večer, kedy ich čaká Švédsko.

"Vedeli sme že musíme byť trpezliví a hrať svoju hru. Dáni veľmi dobre bránili, góly ktoré padli boli po strelách, ktoré išli na bránku. V prvej tretine sme mali veľa šancí, no hrali sme stále trpezlivo a vyplatilo sa nám to. Dáni nás v určitých fázach zatlačili, ale ustáli sme to. Potrebovali sme tri body s Dánmi, potrebujeme ďalšie tri body so Švédmi," hodnotil stretnutie asistent trénera Michal Handzuš.