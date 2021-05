Vydražila sa prvá kartička Waynea Gretzkého: Tá suma vám vyrazí dych!

Spoločnosť Heritage Auctions of Dallas uviedla, že karta O-Pee-Chee Gretzkého z roku 1979 bola doručená kupcovi, ktorý chce ostať v anonymite. Na tejto karte je hokejový velikán v drese Edmontonu Oilers počas poslednej sezóny tímu WHA pred vstupom klubu do NHL.

Spomínaná hokejová karta ikonického Waynea Gretzkého sa vydražila v aukcii za rekordnú sumu 3,75 milióna amerických dolárov.

Gretzky prekonal ďalší svoj rekord. V decembri spoločnosť Heritage vydražila jeho kartu za 1,29 milióna dolárov. Bola to prvá hokejová karta, ktorá sa vydražila za viac ako milión dolárov. Napriek tomu to stále nie je rekord.

Najvyššia suma pri dražbe športových kariet padol tento rok.

Nováčikovská kartička Mickeyho Mantla z roku 1952 sa predala za závratných 5,2 milióna dolárov. Je neuveriteľné za koľko sa predávajú kartičky zo športovou tematikou.

A 1979 O-Pee-Chee Wayne Gretzky rookie card has sold for $3.75 million in a private sale brokered through Heritage Auctions.



The purchase shatters the previous record for a hockey card ($1.29 million).

https://t.co/JHEVWfqiU5