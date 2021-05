Slováci prezradili, ako došli k číslam dresov: Matematik Pospíšil, Lantoši ako šampión!

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Róbert Lantoši (25), útočník

číslo dresu: 16

„ Vzniklo to tak, že ako školák som videl hrať v Prievidzi na štadióne za Banskú Bystricu útočníka a majstra sveta Vladimíra Országha. Mal číslo 16 a páčila sa mi jeho hra. Odvtedy som si povedal, že budem mať aj ja takéto číslo na drese a nosím ho doteraz.“

Šimon Nemec (17), obranca

číslo dresu: 5

„ Nie som v tomto smere nijako poverčivý. Toto číslo nosím na drese iba dva roky, mal som ho na mládežníckych reprezentačných výberoch do 16 i 18 rokov a následne aj na dvadsiatkách. Keďže sa mi v ňom darilo, tak ho mám aj teraz na MS v Rige. Verím, že prinesie šťastie!

Kristián Pospíšil (25) , útočník

číslo dresu: 88

„ Vo Zvolene som začínal s číslom 22. Po prestupe do Fínska ma napadlo, že narodeniny mám 22-ho, tak to číslo dám krát 2 a vybral som si v Lukko Rauma dres 44. Lenže v repre ho má obranca Rosandič, tak som to zase zdvojnásobnil a mám 88. Ďalej to už násobiť nemôžem, takže z týchto troch čísiel si budem aj ďalej vyberať (smiech).

Adam Liška (19), útočník

číslo dresu 23

„Toto číslo nosím od malička. Veľmi sa mi síce páčila 22-ka, no keďže som hrával so staršími, chalani si ju vždy obsadili a zvolil som si 23. Myslím si, že mi prináša šťastie,“ povedal slovenský, ktorý vraj žiadneho slávneho hokejistu s číslom 23 nepozná. „Veď ja budem prvý! Ale v basketbale hral s ním Michael Jordan.“

Marek Hrivík (29), útočník

číslo dresu: 27