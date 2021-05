Kamery odhalili dôvod vylúčenia: Za čo dostal Rosandič trest do konca zápasu?

Dve vylúčenia do konca zápasu. V stretnutí slovenských hokejistov na MS v Rige proti Švajčiarsku sa predčasne pod sprchy pobrali až dvaja naši hráči - Pospíšil a Rosandič.

Slováci tak nielenže prišli o dvoch hráčov, ale hrali dvakrát aj päťminútové oslabenie, ktoré Švajčiari potrestali.

"Napriek tomu, že sme v prvej tretine hrali v päťminútovom oslabení, mali sme sľubnú šancu na gól. Hrali sme odvážne, hráči boli plní entuziazmu. Napokon sme inkasovali po našej šanci. Potom súper pridal druhý a tretí gól. Naša hra nebola dobrá, stagnovali sme, prestali sme korčuľovať, vďaka čomu sa súper dostával do šancí. Nerobili sme na súpera žiaden tlak. Toto nie je ten prejav, akým sa chceme prezentovať. Musíme hrať rýchlejšie, napádať súpera, vyvíjať na neho tlak. Mali sme priveľa vylúčených, čo nám uberalo sily," hodnotil prehru 1:8 so Švajčiarskom tréner Slovenska Craig Ramsay.

Rovnako ako on aj celá lavička zostala zaskočená potom, ako hlavný arbiter poslal do kabíny Mislava Rosandiča. Až televízne kamery ukázali, čo sa vlastne na ľade stalo. Prečo dostal Rosandič trest 5 minút+do konca zápasu?

Rosandič sa dostal do slovnej výmeny názorov so Siegenthalerom. Odpľul si a pľuvanec pravdepodobne pristál na rukáve švajčiarskeho hokejistu. Rozhodcovia to posúdili ako úmysel a udelili tak trest podľa pravidiel, teda päť minút a do konca zápasu. V zápise os tretnutí sa uvádza ako trest za plľuvanie.

Ešte predtým ale Rosandič podrazil Jonasa Siegenthalera, za čo dostal trest za nedovolené bránenie. Paradoxne, za tento zákrok mal nasledovať podľa pravidel vyšší trest. Myslím si to aj český hokejový expert Milan Antoš.

„Bola veľká diskusia, čo sa vlastne stalo. Súpera úplne jednoznačne podkopol, je to zákrok, ktorý musí byť potrestaný,” analyzoval Milan Antoš zákrok slovenského hráča.