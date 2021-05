Postupová matematika do štvrťfinále: Bude Slovákom stačiť výhra nad Dánskom?

Bude stačiť víťazstvo nad Dánskom? Túto otázku si kladú slovenskí hokejoví fanúšikovia pred záverečnými troma zápasmi zverencov trénera Craiga Ramsayho na svetovom šampionáte v základnej skupine A. Veria ale, že to nebudú posledné zápasy na turnaji.

Slováci rozohrali turnaj v lotyšskej Rige skvele. Po víťazstvách nad Bielorusom a Veľkou Britániou prišiel nečakaný plný bodový zisk v súboji s favorizovaným Ruskom.

Eufóriu na víťaznej vlne ale prerušila facka od Švajčiarov. A bola poriadna. Slovensko vo štvrtok podľahlo Švajčiarsku vysoko 1:8.

Tento debakel však nič nemí na tom, že Slováci sú stále na dobrej ceste postúpiť do štvrťfinále. Prvý raz od roku 2013. Našich čakajú v skupine A ešte tri zápasy. V sobotu Dánsko, o deň neskôr Švédsko, ktoré má stále ešte nádej na štvrťfinále a v utorok 1. júna Česko.

Slováci majú zatiaľ všetko vo vlastných rukách. Prípadné víťazstvo nad Dánskom ale stačiť nemusí. Ak sa chcú dostať do štvrťfinále, mali by zdolať jedného z dvojice Švédsko - Česko. Alebo aspoň s ním bodovať.

Istotou štyri body

Ak Slováci vyhrajú v sobotu nad Dánskom, budú mať dvanásť bodov. Ak však zároveň Česi a Švédi vyhrajú všetky svoje zostávajúce zápasy, dostanú sa pred náš tím (Švédi by mali dvanásť bodov a mali by lepší vzájomný zápas so Slovákmi, Česi by mali štrnásť bodov).

Rusi a Švajčiari hrajú ešte spolu a očakáva sa, že bodovať budú aj vo dvoch zvyšných zápasoch a oba tímy medzi elitnú osmičku postúpia.

Samozrejme, pri mimoriadnej rovnosti tabuľky a množstve prekvapení na turnaji sa môže všetko zvrtnúť úplne iným smerom, takže múdrejší budeme až po víkende.

Tabuľka A-skupiny:

1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9

2. Švajčiarsko 4 3 0 0 1 14:10 9

3. SLOVENSKO 4 3 0 0 1 11:12 9

4. Česko 4 1 1 0 2 12:13 5



5. Dánsko 4 1 1 0 2 7:9 5

6. Bielorusko 4 1 0 1 2 8:12 4

7. V. Británia 4 1 0 1 2 8:15 4

8. Švédsko 4 1 0 0 3 12:9 3

Kto ešte s kým hrá?

Slovensko: Dánsko, Švédsko, Česko

Švédsko: Veľká Británia, Slovensko, Rusko

Česko: Veľká Británia, Dánsko, Slovensko

Rusko: Švajčiarsko, Švédsko, Bielorusko

Švajčiarsko: Rusko, Bielorusko, Veľká Británia

Dánsko: Bielorusko, Slovensko, Česko

Bielorusko: Dánsko, Švajčiarsko, Rusko

Veľká Británia: Švédsko, Česko, Švajčiarsko

Koľko bodov stačilo na postup do štvrťfinále na posledných MS?

MS 2012, Helsinki: Slováci postúpili z 4. miesta, mali 15 bodov, piate Francúzsko malo 9 bodov.

MS 2013, Helsinki: Slováci postúpili z 4. miesta, mali 10 bodov, piate Nemecko malo 9 bodov.

MS 2014, Minsk: Slováci nepostúpili, na piatom mieste mali 10 bodov, štvrté Francúzsko malo 11 bodov.

MS 2015, Ostrava: Slováci nepostúpili, na piatom mieste mali 9 bodov, štvrté Bielorusko malo 14 bodov.

MS 2016, Petrohrad, Moskva: Slováci nepostúpili, na piatom mieste mali 8 bodov, štvrté USA malo 10 bodov.

MS 2017, Kolín: Slováci nepostúpili, na siedmom mieste mali 4 body, štvrté Nemecko malo 11 bodov.

MS 2018, Kodaň: Slováci nepostúpili, na piatom mieste mali 11 bodov, na štvrté Švajčiarsko stratili 1 bod a tretie Česko 4 body.

MS 2019, Košice, Bratislava: Slováci nepostúpili, na piatom mieste mali 11 bodov, na štvrté USA stratili tri body.