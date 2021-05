Černáka tréner vychválil do nebies: Bol to výborný objav, pozrite, čo v ňom dnes máme

S každým odohratým zápasom si robí čoraz lepšie meno!

Slovenský obranca Erik Černák (23) si v stredu pripísal dve asistencie pri triumfe hokejistov Tampy Bay v šiestom dueli semifinále Centrálnej divízie nad Floridou 4:0, ktorým spečatili postup do 2. kola play-off NHL. Obhajca trofeje vyhral sériu 4:2. Černáka navyše vychválil do nebies hlavný tréner bleskov Jon Cooper (53).

Mohutný zadák Černák má v play-off na konte po šiestich zápasoch štyri asistencie, rovnako dve si pripísal aj vo štvrtom stretnutí série prvého kola. Bol na začiatku akcie pri treťom góle svojho tímu z hokejky Braydena Pointa v 55. minúte a v závere pri hre hostí so šiestimi korčuliarmi sa dostal v útočnom pásme k odrazenému puku a 102 sekúnd pred koncom ho naservíroval pred prázdnu bránku Alexovi Killornovi.

Uznávaný švédsky odborník: Hrivík je hráčom NHL! Je tu však jeden problém

Slovák si robí v NHL skvelé meno od leta 2017, keď ho Tampa získala prostredníctvom výmeny z Los Angeles.Jeho neuveriteľný hokejový progres neunikol ani hlavnému trénerovi Jonovi Cooperovi, ktorý sa na neho môže spoľahnúť v každej situácii. „Od Černáka sme si sľubovali veľké veci v podstate hneď od úvodného dňa, ako sme ho priviedli do tímu. Je to veľká postava do zadných radov, ktorá dokáže vyvinúť neskutočnú silu. Navyše Erik za niekoľko rokov vycibril aj svoju korčuliarsku techniku a zlepšili sa aj jeho ofenzívne inštinkty. Nevravím, že keď prišiel, tak korčuľoval zle, no dnes je na úplne inej úrovni,“ vyjadril sa Cooper s tým, že viditeľný progres sa odrazil hlavne na jeho sebavedomí.

„To je v tejto lige nesmierne dôležité. Musíte tvrdo makať, no výsledky sa dostavia, len ak si veríte. Pozrite sa teraz, čo v ňom dnes máme. Je to sebavedomý hráč do prvých dvoch obrán v každom tíme NHL. Bol to výborný objav a výborná práca našej organizácie na jeho rozvoji,“ dodal Cooper.