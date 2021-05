Slovenskí hokejisti si užili na MS dva dni voľna: Takto relaxujeme po zápasoch

Dobíjali baterky! Slovenskí hokejisti po náročnom úvode na svetovom šampionáte v lotyšskej Rige, keď v priebehu štyroch dní absolvovali tri víťazné zápasy, mali zaslúžené dva dni hracieho voľna. Zverenci trénera Craiga Ramsayho ich využili na dobitie energie, ale aj doliečenie menších šrámov, ktoré utŕžili v náročných zápasoch.

Hráči oddychovali buď v izbách, alebo využili aj relaxačnú miestnosť, kde majú šípky či pingpongový stôl!

Pozerám filmy

Adam Húska (24), brankár

„Počas voľného času som väčšinou v izbe. Mám so sebou iPad, takže som v kontakte s priateľkou či rodinou. A, samozrejme, pozerám rôzne filmy či seriály. Najnovšie ma chytil taký starší seriál The Last Kingdom a trošku som sa na to namotal (smiech). A pred pár dňami som si pozrel film Tropická búrka, už som to síce predtým videl, ale to sa dá sledovať aj viackrát.“

Oddych cez šípky

Adrián Holešinský (25), útočník

„Po víťaznom zápase s Ruskom si opäť doliečujem zranenie, ktoré som mal už pred príchodom do dejiska turnaja. Samozrejme, že som počas voľna aj v kontakte s najbližšími a už som stihol využiť aj relaxačnú miestnosť, ktorú máme k dispozícii v hoteli. Zahádzal som si šípky, ale inak skôr preferujem kartové hry, ako napríklad poker.“

Cez konzolu hrám futbal

Šimon Nemec (17), obranca

„Na voľné chvíle som si do Lotyšska zobral aj hraciu konzolu. Hrám na nej futbal, pri ktorom dokážem dobre relaxovať po náročných zápasoch na majstrovstvách sveta. Samozrejme, že som aj na internete a v kontakte s rodinou a najbližšími. Keďže nemôžeme opustiť hotel, tak toho voľného času je momentálne na turnaji viac ako inokedy.“