Olympiáda v Pekingu s hokejovými hviezdami! Kto zaplatí hráčov z NHL?

Bude to celkom iný turnaj! V porovnaní so svetovým šampionátom v Rige by mal byť hokejový turnaj na ZOH v Pekingu 2022 plný hviezd zo zámorskej profiligy.

Vedenie zámorskej NHL, hráčska únia NHLPA a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa priblížili k finálnej dohode o štarte profiligových hráčov na ZOH 2022 v Pekingu. Podľa Franka Seravalliho z TSN už MOV ústne súhlasil, že pokryje všetky náklady na letenky a poistky hokejistov. Rámcová dohoda o účasti hráčov na ZOH 2022 bola už súčasťou kolektívnej zmluvy, na ktorej sa vlani v lete dohodli predstavitelia NHL a NHLPA pred reštartom sezóny. Liga potvrdila, že nebude brániť hokejistom v štarte na ZOH 2022 i 2026. Už vtedy však podmienila účasť dohodou s MOV. Pre NHL je problém, že musí počas ZOH prerušiť na niekoľko týždňov súťaž. Pred Pjongčangom 2018 za to nedostala žiadnu finančnú kompenzáciu, MOV vtedy neodobril pokrytie výdavkov na dopravu či poistky. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) síce bola ochotná uvoľniť na tieto potreby sumu desať miliónov dolárov, no to sa predstaviteľom NHL zdalo nedostatočné. Liga žiadala viac, vrátane televíznych práv zo ZOH, ziskov z webových stránok a sociálnych sietí. Hráčov tak do Kórejskej republiky nepustila. Hráči z NHL sa pritom predstavili na prechádzajúcich piatich zimných olympijských turnajoch.