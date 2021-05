Na trénera Česka Filipa Pešána sa valí kritika: Je ako sfinga, bez emócii

Rovnaké emócie opri strelenom i inkasovanom góle. Tréner českej hokejovej reprezentácie Filip Pešán (43) je pod paľbou kritiky.

Jeho zverenci zatiaľ na svetovom šampionáte v lotyšskej Rige nepredviedli žiadny oslnivý výkon a po troch zápasoch majú na konte iba 2 body za víťazstvo po predĺžení nad Bieloruskom.

Nielen to fanúšikovia a experti vytýkajú českému koučovi. Mnohým prekáža to, že Pešán nedáva najavo svoje emócie a jeho mimika tváre je rovnaká aj pri strelení a aj inkasovaní gólu.

"Má ten Pešán nejaké emócie? Každý záber tam stojí, ako keď je urazený a nikým sa nerozpráva. On tam takto stojí od prvej minúty. Prečo ich tam nehecuje? Takto ako pán profesor chlapcov asi nenabudí..." vravel v českej televízii majster sveta z roku 1985 Jiří Hrdina.

"Tréner by mal na lavičke dať najavo svoje emócie, hecovať hráčov a vytvárať tak príjemnú atmosféru. Nemôžem tam stáť ako sfinga. Hráči potrebujú, aby lavička žila," myslím si televízny expert a bývalý český hokejový tréner Marek Sýkora.

Inak to ale vidia hráči, ktorí si rozhodne neymslia, že Pešán je iba sfingou. "Keby ste po víťazstve nad Bielorusmi mali možnosť prísť do kabíny, videli by ste trénera, aký je happy a ako veľmi zápas prežíval. Že stojí na lavičke a neusmeje sa? To nič neznamená. Pán Pešán to má takto, čo je v poriadku," povedal pre Sport.cz český útočník Michael Špaček.