Bývalý český hokejista Tomáš Vlasák: Keď nás porovnám so Slovákmi, nie je mi vôbec do spevu

Vydreli prvé dva body! Českí hokejisti sú zatiaľ veľkým sklamaním svetového šampionátu v Rige. Jeden z favoritov na medailu sa nečakane trápi.

Český tím prišiel nielen o víťaznú sériu v príprave, ale s dvoma bodmi po troch zápasoch v skupine A bude musieť vo zvyšných súbojoch poriadne siahnuť na dno svojich síl. Obrovské chyby pri striedaní stáli zverencov trénera Filipa Pešána stratu bodov proti Rusku i Bielorusku.

"Naša hra sa mi nehodnotí dobre. Stále to nie je ono, chýba nám ľahkosť, naopak, je na nás vidieť nervozitu. Suma sumárom, ďalšia strata, ale zaplaťpánboh aspoň za dva body, pretože sa zatiaľ celý turnaj vyvíja veľmi prekvapivo a môže sa stať čokoľvek," hodnotí pre Sport.cz bývalý český hokejový reprezentant Tomáš Vlasák (46).

"Kľúčový bude pre nás zápas so Švédskom, ktorý potrebujeme zvládnuť výsledkovo i herne," dodal Vlasák, ktorý si myslí, že práve to by mohlo nakopnúť národný tím Česka.

"Zatiaľ mi z toho do spevu vôbec nie je. Hlavne ide o herný prejav. Keď to porovnám napríklad s hrou Slovákov. Tí svoj tím držali v príprave pokope, verili mu a dobre hrali už v Prahe s nami. Síce s nami dvakrát prehrali, ale trúfam si povedať, že horší ako my neboli," uzavrel Vlasák.