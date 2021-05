Winnipeg zvládol maratón a postúpil: Komentátorovi po góle preskočil hlas

Hokejistom Winnipegu Jets stačili v semifinále play off Severnej divízie NHL na postup do finále štyri zápasy. Edmonton zdolali 4:0 na zápasy.

Mimoriadne dramatický bol práve štvrtý duel, ktorý rozhodol až v 107. minúte predĺženia Kyl Connor (24). Neal Pionk posunul puk na Connora, ten využil to, že súper striedal a Mikovi Smithovi v bránke Edmontonu nedal šancu.

No a potom nastala obrovská radosť hráčov Winnipegu. Emotívne prežíval tento moment aj americký komentátor, ktorému pri rozhodujúcom góle preskočil hlas.

Sezóna sa skončila pre hviezdne duo Edmontonu Connora McDavida a Leona Draisaitla. Dvaja najproduktívnejší hráči základnej časti nestačili na Winnipeg, ktorý vyhral tretie predĺženie za sebou a v sérii triumfoval 4:0 na zápasy. Jets vyradili Oilers v play off prvýkrát, najdlhší zápas v ich klubovej histórii rozhodol po úniku útočník Connor. McDavid v prvej tretine ukončil strelecké trápenie a dal svoj prvý gól v sérii, hostia viedli aj 3:2, ale do predĺženia poslal duel Mark Scheifele.

"Som hrdý na celý tím, nechali sme na ľade všetko. Chceli sme ísť ďalej, myslím si, že sme boli v tomto zápase lepším tímom, ale napokon to dopadlo takto. Je to frustrujúce, bola to divoká séria, ale nedá sa nič robiť a musíme sa s tým zmieriť," povedal McDavid.