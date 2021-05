Poriadne im naložili. Ruské médiá nešetrili národný hokejový tím po zápase so Slovákmi. Rusi v treťom zápase na svetovom šampionáte v lotyšskej Rige prehrali s mladým slovenským tímom, keď Jula Hudáčka dokázali prekonať iba jediný raz. Zverenci Valerija Bragina utrpeli prvú stratu v skupine A.

Ohlasy ruských médií na prehru Ruska so Slovákmi:

Sovsport: "Krutá pravda o ruskom tíme na majstrovstvách sveta: nedokážeme skórovať bez toho, aby nám pomohol súper alebo rozhodcovia. Bezradný tím strelil skromným Slovákom len jeden gól. Predtým sme písali o tom, že my sme nezdolali Čechov a Britov. Oni sa totiž porazili sami. Teraz sa ukázalo, že to bola pravda."

Sport Expres: "Rusko už nie je favorit na titul. Zdá sa, že na týchto majstrovstvách sveta si ľahko vieme poradiť len s outsidermi. Chvíľu sme si mysleli, aj pod dojmom zaváhaní Kanaďanov, Švédov či Čechov, že tento ruský tím môže vybojovať titul. Lenže problémy z prípravy sa po dvoch úvodných víťazstvách opäť objavili. V tíme Valerija Bragina je veľa pracantov, ale málo ozajstných hokejových majstrov. Pripomína nám to Petrohrad a niektoré jeho mládežnícke tímy. Ešte že sme ohlásili posily z NHL Tarasenka, Orlova a Samsonova."

Championat: "Prvá ruská prehra na majstrovstvách sveta. O osude zápasu so Slovákmi rozhodlo hlúpe vylúčenie Šalunova. Fauloval v súperovej zóne a Slováci s radosťou prijali tento darček."

Komsomoľská Pravda: "Do tretice to už nevyšlo. Rusi podľahli Slovákom 1:3 a družina Valerija Bragina si pokazila stopercentné štatistiky na MS. Slováci sa už dávnejšie etablovali ako nepríjemný súper pre Rusov. Aj na zimnej olympiáda v Pjongčangu 2018 sa začala ruská cesta za zlatom nepríjemnou prehrou 2:3 so Slovákmi."

Sport: "Prvá ruská prehra na šampionáte sa zrodila v zápase so Slovákmi. Jediný gól Barabanova nestačil na víťazstvo. Červená mašina sa musela skloniť pred umením súpera a v tabuľke A-skupiny klesla na druhé miesto. Prví sú bez straty bodu Slováci."