Gólman Adam Húska niečo podobné nikdy nezažil: Z tribúny utekal na striedačku!

Takúto situáciu v kariére ešte nezažil! Tretím gólmanom slovenského tímu na šampionáte v Rige je Adam Húska (24).

Nedeľňajší súboj proti Veľkej Británii (2:1) sledoval v prvej tretine na tribúne, ale ako sa zranil Braňo Konrád, tak ho tréneri stiahli a okamžite sa musel navliecť do výstroja a byť k dispozícii na striedačke!



Gólman organizácie NY Rangers Adam Húska si v nedeľu aj s ďalšími hráčmi, ktorí nie sú zatiaľ na súpiske, vychutnával zápas proti Veľkej Británii v pozícii diváka na tribúne. Ani vo sne netušil, že už o pár minút bude v plnej zbroji stáť na striedačke, pripravený naskočiť v prípade potreby za Júliusa Hudáčka do ostrého zápasu. „Takýto moment som v kariére naozaj ešte nezažil. Vždy je niečo prvýkrát. Žiaľ, zranil sa Braňo Konrád, tak som po prvej tretine dostal od trénerov signál, že sa mám ísť obliecť a budem pripravený na striedačke zasiahnuť v prípade potreby do hry,“ prezradil Novému Času Húska, ktorý verí, že jeho reprezentačný kolega Konrád bude v poriadku.

„Všetci v tíme držíme Braňovi palce, aby sa dal dokopy a mohol ešte na turnaji pokračovať.“ Ak sa tak nestane, tak Adam je pripravený zasiahnuť do hry a absolvovať debut nielen na majstrovstvách sveta, ale celkovo v slovenskom seniorskom tíme.

Chce to oddych

Skúsený brankár Branislav Konrád (33) podľa Craiga Ramsayho utrpel v závere prvej tretine s Veľkou Britániou svalové zranenie. Podľa najnovších informácií mu vedenie výpravy dopraje pár dní voľna a potom sa na tréningoch uvidí, či ešte bude schopný zasiahnuť v ďalšom priebehu turnaja do hry.