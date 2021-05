Strelec gólu Martin Gernát: Ešte nie je koniec, všetko sa môže zvrtnúť

Životný zápas slovenských mladíkov! V treťom zápase majstrovstiev sveta zdolali po bojovnom a obetavom výkone favorizované Rusko 3:1.

Po troch zápasoch majú zverenci trénera Craiga Ramsayho na konte 9 bodov a sú na najlepšej ceste postúpiť do štvrťfinále.

"Chceli sme hrať náš a rýchly hokej, dlho držať bezgólový stav. Z toho sme sa dostávali do šancí, dali sme prvý gól a to nás nakoplo. Povedali sme si, že sa s nimi dá hrať. Chceli sme hrať agresívne a tvrdo, dohrávali sme puky. Neriešili sme, či budeme mať po troch zápasoch tri body, sme šťastní, tešíme sa, ale ešte nie je koniec, čakajú na ešte štyri zápasy v skupine a všetko sa to ešte môže zvrtnúť," povedal pre RTVS obranca Martin Gernát, strelec druhého slovenského gólu.

Asistent trénera Andrej Podkonický: "Sme veľmi spokojní. Hrali sme bojovne, každý jeden hráč a dobre sme korčuľovali. Veľká gratulácia chalanom za bojovný výkon. Zdolať Rusov je veľká vec, určite nám to dodá silu. Turnaj je dlhý, čakajú nás ešte ťažké zápasy. Hrali sme rýchlo a dostávali sme Rusov pod tlak. Súper sa do veľa šancí nedostával."