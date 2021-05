Bláznivý šampionát v Rige: Hokejoví obri dostávajú na frak!

Kanada, USA, Švédsko či Fínsko… To všetko sú titani, ktorí prakticky už na rozkorčuľovaní pred zápasom s outsiderom vedú 1:0. Majstrovstvá sveta v Lotyšsku sú ale iný príbeh. Prekvapení či šokujúcich výsledkov je tento rok naozaj viac ako neúrekom.

Keď si prejdete tohtoročné súpisky veľmocí, zimomriavky na chrbte z nich rozhodne nedostanete. Covidová doba je zvláštna. Preto aj hokejoví obri tentoraz vyzerajú na MS inak. Sú ľahšie poraziteľnejší.

S takými zlepencami v zostave sa ani nie je čomu diviť! Napríklad Kanada totiž nevyslala do Lotyšska B tím, skôr je to kategória E alebo F. Aj keď stále je to Kanada…

Trápia sa však aj také tímy ako napríklad Švédsko, ktoré najskôr podľahlo Dánsku 3:4 a neskôr aj Bielorusku 0:1. Traduje sa tiež, že počas prvej časti turnaja sú hokejisti Kanady a USA viac usmiati, plus aj ľahšie poraziteľnejší, nakoľko si obľúbili výlety do Európy, kde spoznávajú Prahu, Viedeň, Paríž či iné veľké mestá. Tentoraz však žiadne výlety, prechádzky či párty neprichádzajú do úvahy, nakoľko covidová bublina je mimoriadne prísna. Hráči tak majú preto dostatok času na to, aby sa venovali len a len hokeju. Od roku 2015 Kanada vždy postúpila do semifinále, štyrikrát až do finále, dvakrát turnaj vyhrala. Víťazná formulka tento rok zrejme platiť nemusí.

Najbláznivejšie výsledky

Kanada - Lotyšsko 0:2

Dánsko - Švédsko 4:3

Švédsko - Bielorusko 0:1

Kazachstan - Fínsko 2:1 sn