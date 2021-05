Boston ospevuje českého hokejistu: Gólová lahôdka v podaní Pastrňáka

Blysol sa! Hokejový útočník Bostonu Bruins David Pastrňák (24) pripravil pre fanúšikov gólovú lahôdku.

Český hokejista strelil v 23. minúte piateho semifinálového duelu play off proti Washingtonu úvodný gól, ktorý rozhodne stál za to. Rodák z Havířova sa v ľavom kruhu zbavil obrancu, puk si posunul do jazdy efektne medzi korčuľami, natlačil sa pred brankára Iľju Samsonova a povedľa jeho betónu zakončil.

"Nádherné, úžasné," píšu na sociálnej sieti fanúšikovia. "Tiež som bol prekvapený. Keď som mal puk na bekhende, hľadal som spoluhráčov. Všimol som si ale, že sa predo mnou otvoril priestor k bránke, tak som to skúsil," opísal gólovú situáciu český hokejista.

Boston vyhral piaty duel s Washingtonom 3:1, celú sériu 4:1 a postúpil ďalej. Bruins čaká víťaz duelu Pittsburgh - New York Islanders.