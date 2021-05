Polovičky našich hokejistov si vychutnávajú MS pri televízii: Takto fandia svojim láskam na diaľku!

Najradšej by boli priamo v dejisku prebiehajúceho svetového šampionátu v lotyšskej Rige, ale pandemická situácia to zatiaľ nedovoľuje. Napriek tomu partnerky slovenských hokejistov silno držia palce svojim láskam i celému tímu pri televíznych obrazovkách a na diaľku im posielajú pozitívnu energiu a podporné odkazy!

DRÁMA PATRÍ K HOKEJU

Martin Gernát (28), obranca, snúbenica Soňa:

„Sledovať hokej z domu je pohodlné, ale mrzí ma, že chlapcov nemôžeme podporiť priamo v Rige. Určite by to bol pekný zážitok. Všetci sme si prvé dva zápasy užili, hoci posledné minúty s Bieloruskom boli napínavé. No práve to k dobrému hokeju patrí,“ vyjadrila sa snúbenica Martina Gernáta - Soňa.

CHALANOM PRAJEM ÚSPECH

Róbert Lantoši (25), útočník, priateľka Aneta:

„Na MS sa vždy teším, nie sú to totiž obyčajné zápasy v sezóne. Je to turnaj s úplne inou energiou a emóciou, pretože reprezentuje rodnú krajinu a na hrudi má slovenský znak. Nervozita je, samozrejme, na mieste a s napätím budem sledovať každý zápas. Chalanom v tíme verím a prajem im, aby dosiahli čo najlepší možný výsledok,“ poslala odkaz do Rigy polovička útočníka Roba Lantošiho - Aneta.

SME NA NEHO HRDÍ

Adam Liška (21), útočník, priateľka Rebeka:

„Veľmi ma mrzí, že si šampionát a celú tú atmosféru neužijem priamo v Lotyšsku. Určite však budem pozerať každý jeden zápas pri televízii. Všetci doma sme na Adama veľmi hrdí a držíme mu palce i celému tímu!"

PO MS BUDE SVADBA

Michal Krištof (27), útočník, snúbenica Klaudia:

„Tento rok nám to, bohužiaľ, nevyšlo, aby sme išli Michala a chlapcov povzbudiť priamo do Rigy. O to viac mu fandíme z domova s rodinou a s kamarátmi. Chlapci začali výborne, tak veríme, že im to vydrží a budú nám robiť radosť aj naďalej. O mesiac nás čaká svadba, tak verím, že Michal príde po MS dobre naladený a oslavy budú dvojnásobné,“ prezradila budúca manželka nášho útočníka Klaudia.