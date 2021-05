Asistent trénera Michal Handzuš: V tomto videl najväčšie chyby proti Britom!

Povinné víťazstvo sa zmenilo na veľkú drámu! Slovenskí hokejisti zvíťazili v druhom zápase na svetovom šampionáte nad V. Britániou 2:1 a pripísali si do tabuľky v skupine A ďalšie tri body. Po úvodnom víťazstve s Bieloruskom majú na konte šesť bodov.

Z povinného víťazstva sa zrodila veľká dráma. Slováci sa dostali do vedenia hneď z prvého útoku. Briti v druhej tretine vyrovnali a zásluhou Róberta Lantošiho sme išli opäť do vedenia, ktoré vydržalo až do konca.

Slováci doplatili proti Britom na efektivitu.

„Samozrejme, sme radi za tri body, to je hlavné. Dali sme rýchly gól, potom sme inkasovali a opäť sme išli do vedenia. Potrebovali sme dať tretí gól, aby sme boli pokojní, nepodarilo sa a potom to boli nervy. Mali sme veľa šancí, ale chýbal nám niekto pred branou, aby brankár tie strely nevidel. Každý zápas je na MS ťažký, nebolo to pekné, ale vyhrali sme a ideme ďalej,“ povedal pre RTVS asistent trénera Michal Handzuš.

Róbert Lantoši bol najproduktívnejší hráč Slovákov proti Britom, pripísal si asistenciu a vsietil víťazný gól.

„Bol to mimoriadne náročný zápas. Bojovali sme až do konca a som rád, že sme to vyhrali,“ krátko okomentoval zápas pre RTVS strelec víťazného gólu Lantoši.