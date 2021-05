Slovenskí hokejisti začali na MS výborne: Čo rozhodlo o víťazstve nad Bieloruskom?

Môžu byť spokojní! Hokejisti Slovenska zvládli úvodný zápas na majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige, keď zdolali výber Bieloruska 5:2.

Fotogaléria 21 fotiek v galérii

Základ úspechu položil tím Craiga Ramsayho tromi gólmi v prvej tretine, ale v samom závere sme po výpadku takmer o tri body prišli, čo sa už nesmie opakovať. Dnes nastúpi náš tím o 11.15 h proti Veľkej Británii.

Najmladší slovenský výber na MS v histórii s priemerným vekom pod 25 rokov mal fantastický vstup do zápasu. Slováci svojím pohybom a agresivitou zaskočili Bielorusov a v 12. minúte aj zásluhou dvoch premenených presiloviek viedli 3:0. V ďalšom priebehu sa hra už viac vyrovnala, ale keď v 46. minúte zvýšil Hrivík na 4:0, zdalo sa byť rozhodnuté. Lenže súper to nezabalil a dvomi rýchlymi zásahmi duel zdramatizoval. Následne mohol v početnej výhode o dvoch hráčov znížiť na rozdiel jedného gólu, čo by bola pohroma. Ale našťastie sme to zvládli a gólom do prázdnej bránky spečatili víťazný vstup do šampionátu.

Ramsay videl dva tímy

Kouč nášho výberu bol spokojný s výsledkom, ale nie so záverom súboja. „Dnes som videl dva tímy. Ten, ktorý dobre korčuľoval, hral výborne presilovky, bol silný a agresívny v súbojoch, ale aj ten, ktorý veľa vecí nerobil tak, ako mal. Ale z prvej tretiny som bol nadšený,“ reagoval Craig Ramsay. „Pozitívne je, že sme zvíťazili, ale niektoré veci musíme riešiť lepšie. Nemôžeme si dovoliť také výpadky ako v závere,“ vyjadril sa dvojgólový strelec Peter Cehlárik.

Slováci dnes o 11.15 hod. nastúpia na ďalší zápas proti Veľkej Británii, kde sú jasným favoritom a nič iné ako tri body si nepripúšťajú!



Čo rozhodlo o víťazstve:

dobrý nástup do zápasu

efektivita v presilovkách

spoľahlivý gólman

tímový duch