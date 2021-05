Strelec dvoch gólov Kristián Pospíšil: Takto skromne zhodnotil zápas

Parádny vstup do šampionátu! Slovenskí hokejisti zvíťazili v prvom zápase na svetovom šampionáte nad Bieloruskom 5:2 a pripísali si do tabuľky v skupine A prvé tri body.

Fotogaléria 21 fotiek v galérii

Z jasného vedenia 4:0 síce náš súper urobil drámu, keď dvoma gólmi znížil a mal šance na kontaktný gól, ale posledné slovo mali zverenci trénera Craiga Ramsayho.

"Dôležité víťazstvo, dokázali sme zvládnuť začiatok zápasu. Potom sme to otvorili, čo Bielorusi využili. Chalani za stavu 4:0 trochu poľavili, urobili sme tam chyby, boli vylúčenia, čo sa nesmie stávať. Sme spokojní s počtom gólov, lebo v príprave sme málo skórovali," hodnotil zápas pre RTVS asistent trénera Ján Pardavý.

Dva góly si v úvodnom stretnutí pripísali útočníci Kristián Pospíšil a Peter Cehlárik.

"Je to pekné, že môžem reprezentovať Slovensko aj medzi mužmi. Vážim si to, je to pre mňa česť. Máme za sebou vydarený zápas a som rád, že sme vstúpili do turnaja víťazne," vravel pre RTVS skromne strelec dvoch gólov Kristián Pospíšil.