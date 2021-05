Debakel sa zmenil na poriadnu drámu: Slováci zvládli náročný duel s Bieloruskom

Útočník Juraj Slafkovský sa vo veku 17 rokov a 52 dní stal historicky najmladším hráčom, ktorý reprezentoval Slovensko na turnaji najvyššej kategórie majstrovstiev sveta. Prekonal tak doterajší rekord Mariána Hossu, ktorý debutoval na MS vo veku 18 rokov a 105 dní. Obranca Šimon Nemec sa stal vo veku 17 rokov, tri mesiace a šesť dní najmladším hráčom, ktorý získal bod na MS.

Slovenskí hokejisti začali úvodné minúty svetového šampionátu na výbornú. Na konci štvrtej minúty nekompromisne zakončil z modrej čiary čestvý fínsky majster Kristián Pospíšil a bieloruský brankár Šostakov musel vyberať puk z bránky. Bod za skvelú asistenciu pri pripísal aj 17-ročný obranca Šimon Nemec.

Našim súperom potom nepomohol Michail Stefanovič, ktorý poputoval za nebezpčenú hru vysokou hokejou na 4 minúty na trestnú lavicu. A ponúknutú šancu využili Slováci naplno. Druhý gól stretnutia strelil Peter Cehlárik a v následnej pokračujúcej presilovke zvyšoval na 3:0 opäť Kristián Pospíšil. Dve strely na bránku pri premiére na MS a dva góly. Paráda!

Zároveň Slovensko tretím gólom vyhnalo z bránky Šostaka. Ten prenechal miesto náhradníkovi Taylorovi.

Slováci mali na konci úvodnej tretiny možnosť na navýšenie náskoku, no 5 minútovú presilovku za faul na Nemca nevyužili.

Úvod druhej tretiny začali slovenskí hokejsti opäť v presile, no gól v presilovke nestrelili, hoci mali viacero výrazných šancí. Prebrali sa aj Bielorusi a vypracovali si zopár dobrých šancí. V jednej z nich prekonali aj Konráda, puk však do bránky nezasunuli.



V druhej tretine sa predsa len podarilo skórovať aj Bielorusom, gól Šarangoviča napokon ešte posudzovali rozhodcovia. Tí nakoniec po debate s videorozhodcom rozhodli, že gól neplatí a stav sa nemenil. Záver druhej tretiny sa niesol vo vyrovnanej hre, šance boli na oboch stranách, presný zásah sme však nevideli.



Na úvod záverečnej tretiny opäť hrozili Bielorusi, no Slováci opäť ušli svojim súperom. Prvý útok znemožnil bieloruskú obranu, Hrivík si položil Taylora a zvýšil na 4:0.

4-0 now for Slovakia.



Nice move by Marek Hrivik on the partial break, beating Danny Taylor with the deke. #IIHFWorlds pic.twitter.com/VRAvUmeXDG