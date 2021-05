Lotyši zvolili ako hlavný motív oficiálne logo IIHF: Netradične veľké medaily vyrazili v Nórsku!

Už dva týždne pred prvým vhadzovaním puku na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2021 predstavil organizačný výbor turnaja zlaté, strieborné a bronzové medaily. Všetkých 16 národných hokejových tímov o ne bojuje v lotyšskej Rige odvčera do 6. júna.

S kreativitou to príliš nepreháňali, no vzhľadom na časovú tieseň je to pochopiteľné. Oficiálne logo šampionátu - hokejista na pozadí ľadovej plochy - je primárne zobrazené na dizajne každej majstrovskej medaily. Téma loga pokračuje aj po jej obvode. „Chceli sme v dizajne medaily použiť silný a jasný hokejový symbol, s výsledkom sme veľmi spokojní. Nezabudli sme ani na národný symbol Lotyšska, hostiteľskej krajiny,“ uviedol šéf organizačného výboru Edgars Buncis.

Dizajn medailí bol vyvinutý v úzkej spolupráci s Lotyšským domom mincí (Latvijas Monētu nams). Rovnako ako celý organizačný proces tohto šampionátu, aj návrh medaily bol vytvorený vo veľmi krátkom časovom období. Spravidla to trvá mesiace, ale tento rok to bolo treba urobiť za pár týždňov. Lotyšský dom mincí preto poveril razením oficiálnych medailí mincovňu v Nórsku, kde sa razila aj medaila Nobelovej ceny za mier. Medaily tohtoročného svetového šampionátu IIHF v ľadovom hokeji vyniknú so špeciálnym veľkým priemerom - 10 cm, pričom hmotnosť pre medailu je viac ako 400 gramov. Medaily majstrovstiev sveta v roku 2021 sa budú udeľovať 6. júna, keď si najlepšie tímy zahrajú v aréne Riga zápasy o prvé a tretie miesto.

Medaila ms 2021:

- priemer: 10 cm

- hmotnosť 400 g

- motív: oficiálne logo IIHF

- krajina razenia: Nórsko