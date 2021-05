Hokejové MS na budúci týždeň s divákmi? Lotyši už riešia technické záležitosti!

Na rade je vláda. Lotyšský jednokomorový parlament (Saeima) po štvrtkových dlhých debatách zaviazal vládu, aby vypracovala nariadenie, ktoré by povolilo účasť divákov na zápasoch MS v hokeji.

Parlament schválil návrh napriek nesúhlasu premiéra, ministra zdravotníctva a varovaniu epidemiológov. Definitíva by mala padnúť na rokovaní vlády 27. mája.



Rozhodnutie bolo prijaté na mimoriadnom zasadnutí 48 hlasmi za (za boli zástupcovia štyroch strán - NKP, Zväzu zelených a roľníkov, Súhlas a KRV LV), 40 zákonodarcovia hlasovali proti a 1 sa zdržal. Podľa rozhodnutia parlamentu by mohli byť do hál, aj keď ide o uzatvorené priestoy, vpustení diváci, ktorí sú minimálne dva týždne po očkovaní vakcínou registrovanou Európskou liekovou agentúrou, majú 22 až 90 dní od prvej dávky vakcíny AstraZeneca alebo hneď po jej druhej dávke, alebo majú potvrdenie, že prekonali covid v posledných 180 dňoch. Povolenie by malo platiť aj pre zahraničných fanúšikov, ktorí by ale museli splniť platné nariadenia pre vstup do Lotyšska.

Prezident lotyšskej hokejovej federácie Aigars Kalvitis vyhlásil, že reálna sa zdá byť účasť domácich priaznivcov najskôr na štvrtkovom dueli Lotyšsko - USA. Organizátori musia spolu s vládou vyriešiť technicky, ako dostať divákov do hľadiska a dodržať všetky opatrenia prori šíreniu covidu.