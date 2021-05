Ružička o debute v NHL i reprezentácii: Tri štarty za Calgary boli najkrajší darček

Splnil si sen! Hokejista Adam Ružička (22) sa stal ďalším Slovákom, ktorý okúsil slávnu NHL.

Rodák z Bratislavy dostal v závere sezóny šancu zahrať si tri zápasy v drese Calgary a zaznamenal aj jednu asistenciu. Denníku Nový Čas talentovaný útočník vysvetlil aj to, prečo chýba na svetovom šampionáte v lotyšskej Rige a čo odkazuje spoluhráčom z reprezentácie!

Hokejová budúcnosť:

Ešte mám na ďalšiu sezónu kontrakt s Calgary, takže určite zostávam v tejto organizácii. Akurát mám za sebou rozhovory s vedením a trénermi. Čakajú ma ešte výstupné zdravotné testy a potom by som mal v najbližších dňoch odletieť domov na Slovensko.

Odkaz nároďáku

S chalanmi z reprezentácie som v kontakte, poznám viacerých z nich a najviac si píšem s Mariánom Studeničom. Všetky zápasy budem sledovať a držím im palce, aby dosiahli čo najlepší výsledok. Máme mladé šikovné mužstvo, takže môžeme tento rok na MS niečo uhrať.

Štart na MS v Rige

Bol som v kontakte so šéfom zväzu Mirom Šatanom. Vedel som, že kouč Ramsay má o mňa záujem, ale vedenie Calgary povedalo, že chcú, aby som zostal v zámorí minimálne do 19. mája. Ubezpečili ma, že v závere sezóny NHL dostanem šancu v prvom tíme Calgary aspoň v jednom zápase a potom, že bude na mne, či ich bude aj viac. To sa aj stalo a odohral som všetky tri posledné súboje. Keď mi Calgary dalo šancu hrať, tak bola moja priorita zostať v zámorí. Chcem ale zdôrazniť, že reprezentovať je česť a v budúcnosti rád prídem, keď bude šanca.

Rozdiel medzi AHL a NHL

V NHL sú profíci. Všetci vedia, čo majú na ľade v danej chvíli robiť, takže oproti AHL boli hráči pri puku rýchlejšie a všetky situácie riešili skôr. Ale myslím si, že som si na prechod hneď zvykol, nerobilo mi to žiadny problém.

Debut v NHL ako dar

Tie pocity sa nedajú slovami ani opísať. Na jednej strane som bol šťastný, ale na druhej som nevedel, čo môžem od toho očakávať. Všetko napokon dopadlo výborne a som rád, že som mohol na konci sezóny odohrať tri zápasy za Calgary. Bol to navyše krásny darček k mojim 22. narodeninám, ktoré som mal 11. mája.“