Toronto prišlo o kapitána: Po rane kolenom skončil na nosidlách

To však pre javorové listy nie je konečný výpočet smoly. Už v prvej tretine sa Torontu zranil center John Tavares a je otázne, či sa pre neho sezóna predčasne neskončila.

Tavares inkasoval tvrdý hit od obrancu Bena Chiarota a pri dopade na ľad, keď sa otočil, inkasoval ešte tvrdý úder kolenom od rozbehnutého Coreyho Perryho, ktorý sa zrážke nedokázal vyhnúť. Tavaresa odniesli z ľadu na nosidlách, v nemocnici ho čakajú vyšetrenia, ktoré ukážu, ako vážne je jeho zranenie.

The Tavares hit from different angles. #LeafsForever #nhl pic.twitter.com/aUk9jBmI34