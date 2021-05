Dárius Rusnák: Ak majú Slováci uspieť, potrebujú jednu zásadnú vec!

Hokejová legenda Dárius Rusnák (61) sa podobne ako ďalší teší na začínajúci sa šampionát. Hoci mu už zdravie neslúži stopercentne, nesťažuje si a stále má čo povedať k aktuálnemu dianiu v jeho milovanom športe.

„Teší ma predovšetkým, že sa šampionát hrať bude. Keby ho aj tento rok zrušili, bola by to tragédia. Mrzí ma však, že do športu opäť zasiahla politika – myslím tým situáciu s odobratím spoluorganizátorstva Bielorusku. Tamojší ľudia šport milujú a robia preň veľmi veľa. Takýto trest si nezaslúžili,“ povedal kapitán tímu ČSSR, ktorý získal v roku 1985 titul majstra sveta.

Podľa neho je slovenský káder na turnaji oproti súperom extrémne mladý a neskúsený. „Veď sú tam hráči, ktorí ešte poriadne nehrávajú ani v seniorskej lige. Až náročné situácie ukážu, či viac skúseností nebude chýbať a rovnako tak kondícia. Naopak, ich silnou stránkou môže byť dynamika, rýchlosť a korčuľovanie. V každom prípade chlapcom fandím a som aj zástanca omladzovania reprezentácie,“ vysvetľuje.

Výhodou môže byť, že z A-kategórie sa tento rok nevypadáva a tak bude mužstvo ušetrené akejkoľvek stresovej situácie spojenej s prípadným bojom o záchranu. „Práve preto bude dôležité, aby mladí hráči už na tomto turnaji získali čo najviac skúseností a mohli ich následne zúročiť v ďalších reprezentačných akciách. Už v lete to bude olympijská kvalifikácia a tam už pôjde naozaj o veľmi veľa! Neviem si predstaviť, že by Slovensko na turnaji v Pekingu chýbalo...“

Rusnák zažil v drese Československa roky slávy a veľkých víťazstiev. Táto skúsenosť ho oprávňuje pripomenúť trénerom aj hráčom reprezentácie ešte jednu dôležitú vec: „Každý tím potrebuje vodcu. Ak chcete uspieť, to musí byť človek, ktorý na seba zoberie zodpovednosť v ťažkých chvíľach. Osobne si myslím, že potenciál zobrať na seba toto bremeno majú tak skúsenejší borci pôsobiaci vo Švédsku – Cehlárik a Hrivík, ale najmä toto očakávam od Jula Hudáčka! On už je vyzretá osobnosť, aby sa tejto role prirodzene chopil,“ odkazuje Rusnák do Rigy.