Ovečkinovi v Bostone rupli nervy: Rozmlátil hokejku a naložil spoluhráčovi

Aj tretí duel 1. kola play off medzi Bostonom a Washingtonom Capitals priniesol vyrovnaný hokej s dramatickým rozuzlením.

Až po dvojnásobnom predĺžení rozhodol o víťazstve domáceho Bostonu v pomere 3:2 Craig Smith. Brankár Capitals Iľja Samsonov si nerozumel s obrancom Justinom Schultzom na prenechaní puku, čo využil Smith. Obišiel bránku a rozhodol tretí súboj. A kapitánovi Washingtonu Alexandrovi Ovečkinovi vytiekli nervy.

Ovečkin prekonal v NHL ďalšiu métu: Strelil svoj osemstý gól

Autor prvého gólu hostí, pre ktorého to bol inak už 800 presný zásah, čo sa mu podarilo ako šiestemu hráčovi histórie, od hnevu najskôr zlomil na striedačke hokejku a potom ešte v návale emócii naložil krajanovi, brankárovi Samsonovovi.

"Nakorčuľoval som si do ich pásma, mali gólmana za bránkou. Neviem, či sa s obrancom zle dohovorili, vyzeralo to tak. Skúsil som tak vletieť, torchu som v tom urobil chaos, čo mi dalo dostatok času, aby som to využil. Je to skvelý pocit, ako vždy, keď takto ukončíte zápas," tešil sa z rozhodujúceho gólu Smith.