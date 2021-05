Ovečkinov uterák skončil na Chárovej hlave: Aká bola reakcia slovenského obrancu?

Washington má za sebou aj druhý zápas play off NHL. Capitals podľahli Bostonu 3:4 po predĺžení.

Zaujímavý moment sa stal, keď v závere druhej tretiny sa musel od potu poutierať kapitán Alexander Ovečkin. Následne odhodil uterák, ktorý pristál na hlave slovenského obrancu.

Jeho reakcia bola veľavravná. S Chárom to nič neurobilo a s vážnym výrazom sa naďalej sústredil na hru.

The determination and focus on #AllCaps Zdeno Chara’s face when Alex Ovechkin toss his towel onto him is priceless! pic.twitter.com/DODJDiLZKe