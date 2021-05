V Rige bude pískať 36 rozhodcov, medzi nominovanými aj dvaja Slováci

Slovenský hokej bude mať na majstrovstvách sveta v Rige (21. mája - 6. júna) zastúpenie aj medzi rozhodcami.

Na šampionáte sa v úlohe hlavného arbitra predstaví Peter Stano, na čiare bude pomáhať Šimon Synek. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) nominovala na tohtoročné majstrovstvá dokopy 36 rozhodcov.

Stano absolvoval premiéru v elitnej kategórii MS pred dvoma rokmi na domácom ľade v Bratislave a Košiciach. Začínal ako čiarový rozhodca, pred niekoľkými rokmi sa pretransformoval do pozície hlavného arbitra. V tejto funkcii viedol aj zápasy na juniorských MS a rozhodoval aj stretnutia Kontinentálnej hokejovej ligy. Synek si odkrúti premiéru na najvyššom fóre MS, vlani sa predstavil vo finále juniorského šampionátu v Ostrave.

Slovenskí arbitri chýbali v nominácii na vlaňajšie majstrovstvá, ktoré sa mali uskutočniť vo švajčiarskych mestách Zürich a Lausanne, no pre pandémiu koronavírusu sa nakoniec nekonali. Na domácom šampionáte v roku 2019 zastupoval Slovensko iba Stano. Na štyroch predchádzajúcich turnajoch dala IIHF dôveru hlavnému rozhodcovi Jozefovi Kubušovi a čiarovému Petrovi Šefčíkovi. Na majstrovstvách sveta v Minsku v roku 2014 figuroval iba čiarový rozhodca Miroslav Valach. V rokoch 2009-2013 reprezentovala krajinu dvojica Vladimír Baluška a Valach, v roku 2012 ich doplnil hlavný Daniel Konc, v roku 2010 to bol Peter Ország. Na prvých MS na Slovensku v ére samostatnosti v roku 2011 mala domáca krajina dokonca štvornásobné zastúpenie v podobe Balušku, Országa a čiarových Valacha a Milana Nováka. Slovensko nemalo na MS rozhodcu naposledy na MS 2004 v Česku.

IIHF nominovala do Rigy dokopy 36 rozhodcov. Je medzi nimi päť hlavných arbitrov so skúsenosťami z finálových duelov predchádzajúcich MS - Švéd Tobias Björk, Čech Antonín Jeřábek, Rus Roman Gofman, Kanaďan Olivier Gouin a Nemec Andre Schrader. V kádri sú i nováčikovia v elitnej kategórii. Zastúpenie má dokopy 14 krajín. IIHF dala na šampionátoch do 20 a 18 rokov, ktoré sa tento rok uskutočnili v Kanade respektíve USA, šancu z dôvodu opatrení proti pandémii hlavne zámorským arbitrom, teraz uprednostnila z rovnakého dôvodu európskych. Zo zámoria tak do Rigy pricestovali len dvaja hlavní a dvaja čiaroví. Najväčšie zastúpenie má Česko s piatimi rozhodcami, po štyroch majú v Rige Fíni, Rusi a Švédi.

Rozhodcovia sa prvýkrát rozdelia do šesťčlenných skupiniek, po troch hlavných a čiarových, a počas šampionátu v Rige sa budú zdržiavať spolu. IIHF tak chce znížiť možnosť šírenia koronavírusu. "Je to prístup, ktorý odzrkadľuje zvláštne okolnosti s ochorením Covid-19, a skvelá šanca otestovať tento model do budúcnosti," uviedol pre oficiálnu stránku federácie šéf rozhodcovskej komisie IIHF Sergej Gončarov.



zoznam rozhodcov:

hlavní: Peter STANO (SR), Andris Ansons (Lot.), Tobias Björk, Mikael Nord (obaja Švéd.), Andrew Bruggeman (USA), Mads Frandsen (Dán.), Martin Fraňo, Robin Šír, Antonín Jeřábek (všetci ČR), Roman Gofman, Jevgenij Romasko (obaja Rus.), Olivier Gouin (Kan.), Lassi Heikkinen, Kristian Vikman (Fín.), Andre Schrader (Nem.), Maxim Sidorenko (Biel.), Christoph Sternat (Rak.), Michael Tscherrig (Švaj.)

čiaroví: Šimon SYNEK (SR), Nicolas Constantineau (Fr.), Dmitrij Goljak (Biel.), Daniel Hynek, Jiří Ondráček (obaja ČR), Andreas Kroyer (Dán.), Gleb Lazarev, Nikita Šalagin (obaja Rus.), Ludvig Lundgren, Emil Yletyinen (obaja Švéd.), Dustin McCrank (Kan.), Jonas Merten (Nem.), Lauri Nikulainen, Hannu Sormunen (obaja Fín.), David Obwegeser (Švaj.), Brian Oliver (USA), Elias Seewald (Rak.), Davis Zunde (Lot.).