Moderátorka Lenka Ježová si na vzhľade nezakladá: Krása pominie, dôležité je pre ňu niečo iné!

V štúdiu novej spravodajskej televízie JOJ 24 sa divákom prihovára aj neprehliadnuteľná tmavovláska Lenka Ježová (33). Moderátorka, ktorá na prvý pohľad zaujme výraznými perami, zvodným pohľadom a sexi krivkami, sa však vždy spolieha skôr na svoj na mozog než na svoje prednosti. Tvrdí, že krása vekom pominie, a tak si zakladá na vzdelaní. Čo však robí pre to, aby vyzerala príťažlivo?

Cvičí face jogu



Musím si zaklopať, ale mám veľké šťastie na typ pleti. Nikdy som sa o ňu nemusela špeciálne starať. Moju pleť, ako si často robím žarty, som nestihla rozmaznať. Dlhé roky boli vrchol starostlivosti len čistá voda a odlíčenie sa. Po tridsiatke už z času na čas siahnem po micelárnej vode – kozmetičky sa teraz určite zhrozili. (smiech) Zvyknem však cvičiť face jogu.



Vlasy si farbí sama



Aj čo sa týka vlasov, asi vybočujem z radov žien, pretože sa o ne starám sama. U kaderníčky som bola naposledy pred dvoma rokmi. Mám prirodzene čierne vlasy, takže čo sa farbenia šedín týka – áno, už ich mám –, je jednoduché zvládnuť to doma. Vyberám si však kvalitné kadernícke produkty. Pravidelne si doma vlasy podstrihujem a investovala som aj do zastrihávača rozdvojených končekov. Ku kaderníčkam si však rada odskočím na hĺbkovú vlasovú kúru. Vlasy vyživujem aj zvnútra vitamínmi a minerálmi.

Bicykluje poležiačky



U mňa platí, že sedemdesiat percent úspechu je strava a tridsať cvičenie. Ak chcem zhodiť alebo si váhu udržať, tak je to naozaj o jedle. Jednu izbu som si doma premenila na fitko. Mám tam posilňovaciu vežu a činky. Silové cvičenia sa snažím prestriedať s kardiom, ale do toho sa musím vždy dokopať. Našla som si také, pri ktorom idú výhovorky bokom – bicyklujem totiž poležiačky. Pozerám pri tom telku, počúvam hudbu alebo čítam správy. Snažím sa skúšať nové veci a ešte stále hľadám šport, ktorý by mi najviac pasoval a vydržala by som pri ňom. Zatiaľ vyhrávajú bojové športy, ktorým som sa venovala roky.