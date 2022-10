Na obrazovkách zažiarila mladučká hviezda: Melissa má 11 rokov a už je dvojnásobnou majsterkou sveta

Melissa Feduzi (11) zahviezdila v šou Česko Slovensko má talent, kde predviedla strhujúcu fitnes šou plnú náročných gymnastických kúskov a sált. Talianske meno zdedila po otcovi, ktorý hrával v detstve futbal, mama sa zase venovala gymnastike.

Melissa začala ako trojročná chodiť doma v Nitre na tanečnú, kam ju zobrali predčasne, nakoľko si kamarátka jej mamy všimla, že sa vie perfektne hýbať. „O dva roky neskôr som ju prihlásila na modernú gymnastiku, kde sa jej síce darilo, no vydržala tam len rok. Videla totiž na sociálnych sieťach, ako nejaké deti skáču saltá a aj ona to chcela robiť,“ hovorí mama talentovanej fitnesky.

Melisse mama Katarína našla klub, kde sa jej venovali individuálne. „Začala trénovať a behom pol roka sa stala vicemajsterkou Európy aj sveta, mala len sedem rokov. Vlani sa stala prvýkrát majsterkou sveta a tento rok sa jej to podarilo znovu,“ chváli svoju dcéru. „Na tento svoj úspech som zatiaľ najviac hrdá,“ hovorí malá fitneska.

V Česko Slovensko má talent sa však Melissa neobjavila prvýkrát. S minuloročným víťazom Norom Grofčíkom tancovala vo finálovej scéne. Veľmi sa jej to zapáčilo, tak sa rozhodla, že sa prihlási. „Hovorili jej to viacerí ľudia, keď videli, aká je šikovná.“ Trému vraj vôbec nemá, ale pred porotou šou Česko Slovensko má talent to bolo inak. „Tam som ju trošku mala, najmä kvôli známej porote, pri súťažiach som ako doma.“

