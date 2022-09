Milujú ich najviac na svete: Celebrity porozprávali pikošky o štvornohých členoch ich rodiny!

Celebritní psičkári svojich štvornohých kamarátov milujú a snažia sa s nimi tráviť každú voľnú chvíľu. Prezradili nám, akú majú povahu, či ich občas aj vytočia a čím ich zaručene rozosmejú.

Jasmina Alagič (33)

„Už niekoľko rokov som snívala o pudlíkovi, ktorý sa bude volať Daphne. Mám to z filmu Pozri, kto to hovorí, pretože tam mali bielu pudlicu Daphne. Myslela som si teda, že to bude taká vznešená Daphne, ale je totálne šibnutá,“ smeje sa moderátorka a pokračuje. „Veľmi rada chodí do parku, lebo sa tam môže vybehať a ja len čakám, kedy uzná za vhodné, aby sme šli domov. Inak je to skoro človek, pretože miluje objímať sa a túliť, tak toto spolu robíme najčastejšie.“

Sanel, syn Jasminy a Rytmusa sa s ňou často hráva. „Berie ju ako neoddeliteľnú súčasť rodiny, pretože sme ju mali skôr, než sa narodil a teraz sa už vedia spolu pekne pohrať, najradšej sa naháňajú.“ Daphne je vraj veľmi vtipný pes.



Dominika Richterová (30)

Dominikin pes sa volá Leo. „Meno mu vymyslela ešte sestra, ktorej psík pôvodne patril. V čase pandémie, keď mala veľa práce a ja som bola doma sama, mi ho však prenechala. Keďže jej pracovné povinnosti neubúdali, dohodli sme sa, že Leo zostane u mňa a budem sa o neho starať. Meno som mu neskôr zušľachtila na NapoLEOn. Pravda je ale taká, že mu všetci aj tak hovoríme Leo,“ vysvetľuje herečka, ktorá so svojím štvornohým miláčikom chodieva aj na turistiku.



