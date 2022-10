Chlpáči ich neopúšťajú ani keď idú do postele: Celebrity sa pochválili svojimi vernými spoločníkmi

Celebritné psičkárky svojich štvornohých kamarátov milujú a snažia sa s nimi tráviť každú voľnú chvíľu. Prezradili nám, akú majú povahu, či ich občas aj vytočia a čím ich zaručene rozosmejú.

Zuzana Smatanová (38)

„Môj pes sa volá Guru a je už druhým nositeľom tohto mena, pretože pred ním sme mali úplne rovnakého labradora, ktorý ako osemročný náhle zomrel. Tak nám chýbal, že sme museli mať rovnakého s rovnakým menom. Vymyslela som to ja, pretože som si dávno vysnívala, že ak raz budem mať takéhoto psa, dám mu meno Guru, ako duchovný vodca,“ hovorí speváčka, ktorá so svojím miláčikom najradšej chodí do lesa.

„Má už za sebou operácie oboch kolien, preto náročné prechádzky nezvládne, no má veľmi rád susedovho psa Buddyho a ak majú možnosť byť spolu na našej záhrade, tak sa neskutočne bláznia a nechcú ísť od seba.“ Zuzana s ním chodila aj na výcvik. „O labradoroch je známe, že sú veľmi inteligentní a to platí aj o ňom. Za maškrtu urobí čo len chcem. Páči sa mi, ako rozoznáva moju melodiku slov a podľa toho reaguje. Keď mu poviem, že ho poškrabkám, otočí sa mi chrbtom, sadne si a čaká. Na zatvorenú päsť ruky nad hlavou reaguje štekaním a slovo prechádzka ho dostáva do šťastného amoku. Prekvapuje ma však, že ako dva a polročný zatiaľ nezavýja na náš dedinský rozhlas, v čom bol jeho predchodca popredu a fantastický spevák,“ smeje sa Zuzana.

„Inak je to stále pubertiak, takže o bizarné nápady nemáme doma núdzu. Mame odtrhol z auta ŠPZ-tku, čerstvo zasadený mladý štep jablone vytrhol zo zeme a pobehal s ním celú záhradu, alebo vopchal hlavu do plota a nevedel ju vybrať späť. Má rád plyšiaky a každého roztrhaného mu s láskou reparujem a zašívam, vzniká z toho už pomerne slušné panoptikum. Nech urobí čokoľvek, je úžasným spoločníkom a ja si bez neho neviem náš domov predstaviť.“