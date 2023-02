Zabudnite na brownies: Oslaďte si život starou dobrou klasikou! Tieto zákusky si pamätáte z detstva

Cookies, brownies, cheesecake alebo panna cota? Čo takto na chvíľu zabudnúť na všetky tieto moderné dobroty a vyskúšať starú dobrú klasiku? Máme pre vás hneď dva skvelé tipy!

Oblíž prst

Potrebujeme:

Korpus

- 5 vajec

- 160 g kryštálového cukru

- 50 ml vody

- 50 ml slnečnicového oleja

- 160 g hladkej múky

- 1 kypriaci prášok do pečiva

- 30 g kakaa

Krém

- 600 ml mlieka (3,5 %)

- 80 g kryštálového cukru

- 6 žĺtok (120 g)

- 40 g Zlatého klasu

Sneh

- 6 bielok (180 g)

- 200 g kryštálového cukru

Ozdoba

- 100 g horkej čokolády (74 % kakaa)

Postup:

Korpus

Vajcia vyšľaháme spolu s cukrom do hustej svetlej peny. Opatrne prilejeme vodu, olej a zašľaháme. Ostatné suroviny preosejeme a už len ručne jemne zapracujeme. Cesto rovnomerne nalejeme do formy vystlanej papierom na pečenie. Pečieme v rúre vyhriatej na 180 °C približne 20 – 30 minút.

Krém

Mlieko s polovicou kryštálového cukru necháme zovrieť v hrnci. Medzitým zvyšný kryštálový cukor rozmiešame so žĺtkami, Zlatým klasom a s múkou dohladka.

Do vaječnej zmesi prilejeme trochu horúceho mlieka, aby sa vyrovnali teploty a krém sa nezrazil. Premiešame, zmes vlejeme naspäť do hrnca so zvyšným mliekom a za stáleho miešania uvaríme hustý puding. Hotový ho prelejeme do misky, prikryjeme fóliou a necháme vychladnúť. Potom maslo s práškovým cukrom vymiešame v robote s nadstavcom lopatka do peny. Postupne po lyžiciach za stáleho miešania pridávame stuhnutý a rozmiešaný puding. Vychladnutý korpus vyrežeme z formy a vrátime späť do formy. Na vrch rovnomerne nanesieme krém a necháme tuhnúť v chladničke.

Sneh

Bielky spolu s cukrom šľaháme vo vodnom kúpeli, kým sa cukor úplne rozpustí. Potom ich v mixéri ešte horúce na najvyšších otáčkach šľaháme do pevného snehu, kým vychladnú. Sneh opatrne nanesieme na krém, povrch uhladíme a necháme pár hodín tuhnúť v chladničke.

Servírovanie

Koláč nakrájame pomocou noža namočeného do horúcej vody a posypeme hoblinkami nastrúhanej čokolády.