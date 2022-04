Čomu sa venujú Hudák a Voštinár počas veľkonočných sviatkov: Na tradície zabudnite

Pokiaľ ide o veľkonočné sviatky, väčšinou sa slovenské rodiny delia na dve skupiny. Tá prvá ostáva doma, chystá pohostenie a víta šibačov, druhá zmizne kamsi na výlet, užiť si voľno v prírode. Ako to má zorganizované partia z jojkárskej zábavnej šou Inkognito?

Vladimír Voštinár (58): Už nepijem

„Mal som tradíciu chodiť s partiou na chatu, no, žiaľ, máme tento rok povinnosti. Neostaneme doma, odídeme, ale nie užiť si Veľkú noc. Ale keď som bol malý, chodieval som šibať a polievať, ale teraz by mi už za to aj tak nikto nič nezaplatil a každý ponúkne len štamprlík a ja už nepijem (smiech).“



Michal Hudák (52): Nemám rád zvyky hraničiace s násilím

„Väčšinou, ak to okolnosti a počasie dovolia, utekáme s kamarátmi v pomerne štandardnej zostave s rodinami a deťmi mimo mesta, na chatu, preč od veľkonočného chaosu, keď všetci všetko potrebujú nakúpiť a zavaliť sa produktmi. Navyše nemám veľmi rád zvyky hraničiace s násilím, nikdy mi to nebolo sympatické, ako dieťa som nerád chodil oblievať. Bolo mi to blbé, nikdy som nevedel, čo mám robiť, bolo mi to proti srsti. S deťmi si to možno len tak veľmi, veľmi symbolicky pripomeniem s nadhľadom, a namiesto toho sa radšej počas Veľkej noci okúpem. Napríklad minulý rok som sa na Veľkú noc kúpal v krásnej 4-stupňovej vode v Hodrušskom jazere v obci Hodruša-Hámre, čo bolo veľmi príjemné a zdravé. A určite lepšie, ako keď sa mám pozerať na nejaké dievča, na ktoré sú vyliate štyri vedrá vody. Pre mňa je to sviatok spojený s duchovnom a vítaním jari. Nie som veľmi zimný človek, žijem zo slnka a na príchod jari sa veľmi teším.“

