Zdena Studenková otvorene prehovorila o skrášľovacích zákrokoch: Vtipná poznámka o časti svojho tela

Vraj by rada žila niekde, kde nehrozia kruté mrazy, pretože zimu zvykne preplakať.

Kvôli alergii na chlad... S herečkou Zdenou Studenkovou (67) sme sa rozprávali aj o tom, s ktorou časťou svojho tela je najspokojnejšia, prečo sa rozhodla byť na javisku sama a nemohli sme, prirodzene, obísť ani vojenský konflikt hneď za našimi hranicami.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Čo by ste odporúčali ženám vo vašom veku, ak chcú vyzerať k svetu?

Nefajčiť, nepiť, spať, krémovať sa kvalitnými krémami a keď ani toto všetko nestačí, potom treba skúsiť kliniku krásy.



Aké zákroky máte v tomto smere rada?

Sporadicky chodím na neinvazívne zákroky, vyhladenie vrások, omladenie partií okolo úst, očí, ošetrenie tela... Nemôžete si stále niečo aplikovať do tváre, potom sa človek radikálne mení, čo ja nechcem.



Tie procedúry nie sú jednorazové, treba ich opakovať. Užívate si to alebo z toho máte skôr nervy?

Sú to nebolestivé zákroky, z ktorých určite nemám stres ani nič podobné. Navyše, nejde o každotýždenné opakovanie, ale o malé zákroky tak aspoň po pol roku.



Stalo sa vám, že ste chceli nejaký zákrok a odhovorili vás od toho, že ešte ho nepotrebujete...?

Nie. Potrebovala by som predĺžiť nohy (smiech), no to sa nedá, ani vrátiť vek sa nedá. Vlasy, chvalabohu, mám a potom sú tu už len tie maličkosti, na ktoré chodím.

Ako sa Zdena udržuje vo forme a ako vníma vojenský konflikt na Ukrajine? Dočítate sa v Novom Čase Víkend