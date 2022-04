Adam Bardy hviezdi v seriáloch aj v Let´s Dance: Svojej práce u prezidentky sa však vzdať nechce!

Pracuje ako čestná stráž prezidentky, je herec, model a momentálne derie parket v tanečnej súťaži Let’s Dance. Adam Bardy (28) sa okrem toho však stíha venovať aj svojmu päťmesačnému synčekovi Alanovi a manželke Bibi, ktorísú jeho najväčšou životnou výhrou.

V prvom rade je náčelníkom skupiny velenia a zabezpečenia štátnoprotokolárnych akcií. Čo to znamená? „Som zodpovedný za výcvik a komunikáciu s kanceláriou prezidenta. V rámci štátnoprotokolárnych akcií sa teda stretávam aj s pani prezidentkou,“ vysvetľuje urastený mladík. To, že je momentálne aj vychytenou šou­biznisovou tvárou, v jeho práci nikomu neprekáža. „V prvom rade si tieto veci riešim v rámci voľna a v druhom rade sa snažím vystupovať v rámci možností reprezentatívne.“ Adam má momentálne veľmi veľa pracovných aktivít, ktoré mu zaberajú kopec času.

Hrá v seriáli Druhá šanca, nedávno ste ho mohli vidieť v Pánovi profesorovi, občas si odskočí na fotenie, ale predovšetkým tancuje v Let’s Dance. Svojej práce u pani prezidentky sa však vzdať nechce. „To, že som profesionálny vojak, je moja priorita a denná práca, a som veľmi rád, že sa mi to darí skĺbiť a spojiť s tými ostatnými vecami. Stále ma to baví a nemám pocit, že by toho bolo na mňa veľa. Vyhovuje mi to tak, ako to je.“

