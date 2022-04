Herec a sexsymbol Adam Bardy: Manželka nežiarli, je to krásna žena a nedávam jej na to dôvod

Pracuje ako čestná stráž prezidentky, je herec, model a momentálne derie parket v tanečnej súťaži Let’s Dance. Adam Bardy (28) sa okrem toho však stíha venovať aj svojmu päťmesačnému synčekovi Alanovi a manželke Bibi, ktorí sú jeho najväčšou životnou výhrou.

V prvom rade je náčelníkom skupiny velenia a zabezpečenia štátnoprotokolárnych akcií. Čo to znamená? „Som zodpovedný za výcvik a komunikáciu s kanceláriou prezidenta. V rámci štátnoprotokolárnych akcií sa teda stretávam aj s pani prezidentkou,“ vysvetľuje urastený mladík. To, že je momentálne aj vychytenou šou­biznisovou tvárou, v jeho práci nikomu neprekáža. „V prvom rade si tieto veci riešim v rámci voľna a v druhom rade sa snažím vystupovať v rámci možností reprezentatívne.“ Adam má momentálne veľmi veľa pracovných aktivít, ktoré mu zaberajú kopec času.

Hrá v seriáli Druhá šanca, nedávno ste ho mohli vidieť v Pánovi profesorovi, občas si odskočí na fotenie, ale predovšetkým tancuje v Let’s Dance. Svojej práce u pani prezidentky sa však vzdať nechce. „To, že som profesionálny vojak, je moja priorita a denná práca, a som veľmi rád, že sa mi to darí skĺbiť a spojiť s tými ostatnými vecami. Stále ma to baví a nemám pocit, že by toho bolo na mňa veľa. Vyhovuje mi to tak, ako to je.“

Vyzliecť sa mu nerobí problém

Modelingu sa Adam venuje od dvadsiatich rokov. „Momentálne som ho však obmedzil, lebo by nebolo možné to všetko stíhať,“ vysvetľuje. Väčšinou sa venuje foteniam do internetových katalógov, módne prehliadky nerobí. „Som časovo obmedzený, keď­že mám dennú prácu. Nemohol som si dovoliť niekam odcestovať a chodiť po kastingoch. Fotím teda na Slovensku a v širšom okolí,“ vysvetľuje. Vyzliecť sa pred objektívom fotoaparátu mu nerobí problém. „Niežeby som to vyhľadával, ale človek v modelingu musí počítať s tým, že občas sa musí do určitej miery aj vyzliecť.“ So svojou manželkou, ktorá je tiež modelka, sa však pri práci nespoznal. „Bolo to pred šiestimi rokmi na koncerte. Uvidel som ju vonku pred klubom, ale neoslovil som ju, lebo som už bol na odchode. Zhodou okolností som ju potom našiel na instagrame, tak som jej napísal. Normálne som si ju pamätal napriek tomu, že som vtedy bol hrozne opitý,“ smeje sa. Cez svoju modelingovú agentúru sa Adam dostal aj k herectvu. „Zavolali ma na kasting do seriálu Pán profesor, ktorého som sa nezúčastnil, lebo som nemal čas. Hovoril som si tiež, čo tam asi tak budem robiť. Išlo o rolu študenta a myslel som si, že ju kvôli veku nemôžem dostať. Nakoniec som ju, chvalabohu, dostal, a to mi otvorilo veľa ďalších dverí, za čo som nesmierne rád.“ Zahrať tínedžera mu nerobilo problém. „Práveže som vďačný, že prvá úloha bola takáto, pretože keby som mal hrať lekára ako teraz v Druhej šanci, tak to by bol obrovský krst ohňom.“