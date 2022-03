Jozefovi krachol trinásťročný vzťah: Kamarátka ma do Svadby na prvý pohľad navliekla zo žartu

Pracovitý, skromný, veselý... Ťažko tomu uveriť, no Jozef Kotuček (32), jeden zo ženíchov v šou Svadba na prvý pohľad, má za sebou aj temnú minulosť.

Na pol roka sa totiž dostal za mreže. Ako sa to mohlo stať chlapovi, ktorý nespáchal nič zlé okrem toho, že sa kamarátil s nesprávnymi ľuďmi? Nakloní si konečne šťastenu a po krachu trinásťročného vzťahu nájde vďaka televízii životnú lásku?

Akým zážitkom bola pre vás účasť v šou Svadba na prvý pohľad?

(smiech) Zážitok to bol neskutočný, nebanujem ani sekundu, že som sa tam prihlásil... Aj keď pravda je, že som sa ani neprihlásil, spravili to za mňa kamarátka s mužom. Bol som po dlhom trinásťročnom vzťahu, zle som to znášal. No a tá moja kamarátka s mužom zhodnotili, že som vhodný do takejto šou. Vlastne ma do toho navliekli zo žartu, ja som si hovoril, že ma určite nikam nevyberú, no stalo sa. Kastingy boli akurát v lete, keď som mal žatvu, tuším som išiel až na ten posledný, dokonca som prišiel na rad večer v úplnom závere. Som šťastný, že to takto vyšlo, spoznal som veľa ľudí a niečo podobné by som inak nezažil.

(smiech) Nie, neprekážali mi. Prešiel som si v živote kadečím, aj horším.

Pracujete v rodinnej poľnohospodárskej firme, pred takouto robotou sa zrejme nedá ujsť, pole diktuje, kedy čo treba spraviť. Teraz máte pokojnejšie obdobie?

Už ani nie, na poliach sa dá robiť, prihnojujeme. Chystá sa kombajn, teploty stúpajú, začína sa to...

Mali ste vôbec na výber, akú životnú cestu si zvolíte?

Mal som na výber, nenútili ma, ale nejakým spôsobom som bol k tomu odmalička vedený. Navyše stroje, autá, motorky, to ma vždy bavilo, pripadalo mi skvelé, že môžem jazdiť na traktore. A keď otec postupne modernizoval techniku, chytilo ma to ešte viac. Mohol som robiť aj niečo iné, istý čas som pracoval u sestry v autodoprave, jazdil som v kamióne. Ale prečo by som robil niekde vo fabrike, prečo by som bol otrokom cudzieho človeka? Takto som sám sebe pánom.

