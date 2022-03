Tomáš Bezdeda najprv tancoval, teraz moderuje: Pobaví vás, ako sa stavia k novej skúsenosti

Tomáš Bezdeda (36) moderuje každú nedeľu po 19.00 na facebooku Nového Času a webe cas.sk live stream z tanečnej šou Let´s Dance. Na jeho zvedavé otázky odpovedajú mnohé známe tváre, ktoré prichádzajú ako hostia na priamy prenos. Spevák priznáva, že je to preňho stresujúce, napriek tomu si svoju novú rolu naplno užíva.

Prečo ste prijali ponuku Nového Času na moderovanie live streamov z Let’s Dance?

Nikdy v živote som nerobil live stream ani na svojom facebooku alebo instagrame, takže som sa dlho okúňal, než som vašu ponuku prijal. Najskôr som do toho vôbec nechcel ísť, nemal som s tým naozaj žiadnu skúsenosť. Na druhej strane je to veľmi príjemná príležitosť, stretnúť svojich kamarátov, s ktorými sa vo voľnom čase nestretneme, lebo nie je kedy. Na Let’s Dance mám krásne spomienky, je to veľmi pekný program, v ktorom som tiež tancoval, takže mám k tancu blízko. Viem, čo čaká účinkujúcich, aký to je nápor na psychiku, a tak sa viem lepšie vcítiť do ich kože a pýtať sa zaujímavé veci. Vašu ponuku som teda nakoniec prijal, lebo som si uvedomil, že v podstate budem robiť rozhovory s kamarátmi.

Drobné moderátorské skúsenosti však už máte z minulosti...

Bolo to už veľmi dávno. Moderoval som ešte nejako tesne po SuperStar hitparádu XXL pre Slovenskú televíziu. Live streamy pre Nový Čas sú iné v tom, že nemám žiaden scenár ani osnovu, od ktorej by som sa vedel odraziť. Nikdy dopredu v podstate neviem, kto príde pred mikrofón, a musím teda hneď spontánne reagovať. Niekedy je to naozaj veľmi ťažké, lebo sa nemôžem pýtať každého tie isté otázky. Okrem toho je to naživo a vyžaduje si to teda veľkú dávku improvizácie.

Určite je to dosť stresujúce a zároveň je to aj obrovská zodpovednosť. Začiatky bývajú ťažké, ale keď nabehnete potom na nejaký systém, tak už viete, čo a ako. Som človek, ktorý rád rozpráva a vykecáva sa, aj keď to tak možno nevyzerá. Na začiatku som sa trošku bál, ale potom to už išlo ľahko. Bral som to tak, ako keby som sa bavil so svojimi kamarátmi niekde na pive a zabudol som, že bola zapnutá kamera. Možno to bolo trošku cítiť, že to bolo priveľmi uvoľnené. Chcel som, aby to nebolo také strohé a škrobené.

