Svadbu na prvý pohľad odštartoval sexi pár: Nečakané komplikácie v šou!

On je model s tehličkami na bruchu, ona neprehliadnuteľná kráska s čarovným úsmevom. Hneď v úvode novej série vzťahovej reality show Svadba na prvý pohľad sa bude na čo pozerať. Sociálny experiment, ktorý zaznamenal na obrazovkách Markízy posledné roky veľký úspech, sa vracia s viacerými zmenami.

Tou najzásadnejšou novinou je, že tentoraz budete svedkami až piatich svadieb. Riadili sa tvorcovia heslom, že čím viac párov, tým väčšia šanca, že aspoň jeden ostane spolu? „V minulej sezóne mala šou osem epizód a po jej veľkom úspechu ich bude tento rok vo vysielaní až desať.dozvedeli sme sa od Petry Búzovej, kreatívnej producentky zo spoločnosti NFE, ktorá program zastrešila.

2 416 prihlásených

Vyberať bolo z čoho, veď sa prihlásilo rekordných 2 416 „svadbychtivých“. Vraj stúpol predovšetkým počet prihlásených žien. „Je to tak v poriadku, ženy majú prirodzene väčšiu potrebu vydávať sa,“ myslí si P. Búzová, ktorá vyzdvihuje odvahu každého jedného, kto bol ochotný zapojiť sa do nevšedného experimentu.

Trio odborníkov, mimochodom rovnaké ako v predošlej sérii, tentoraz podrobilo uchádzačov aj novému testu. Páni i dámy počúvali nahrávky hlasov potenciálnych partnerov. „Išlo o takzvaný test audio atraktivity – aký typ hlasu účastníka priťahuje a čo v tom hlase hľadá,“ hovorí P. Búzová. Okrem toho šikovná portrétistka zhmotňovala na papieri predstavy o budúcnom ženíchovi či neveste a aj to pomáhalo tvoriť páry.

Všetko podľa pravidiel

Určite si pamätáte, že v predošlej sérii došlo k zaujímavému precedensu, keď bol do šou dodatočne zaradený Milan, ktorý sa stoj čo stoj chcel oženiť s Terezou. O svadbu na prvý pohľad tu teda nešlo... Nepokúšali sa teraz aj ďalší využiť tento program, aby získali lásku svojho života? „Nie, v tejto sérii sa neprihlásil nikto, kto by mal takýto úmysel,“ dozvedeli sme sa od P. Búzovej.

Šou vznikala pomerne dlhý čas, celý proces sa začal vlani v apríli a skončil sa natáčaním poslednej svadby tento rok v januári. „Trvalo to tak dlho práve preto, že sa nám prihlásilo množstvo nezadaných. S každým z nich absolvovali experti pohovor a základné testy, aby vedeli posúdiť, či by bol vhodným partnerom. Ak áno, nasledovalo množstvo ďalších testov. Boli to stovky hodín rozhovorov a vyhodnocovania testov.“