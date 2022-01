Zuzana Tlučková oslávi okrúhle jubileum: Občas musím spomaliť!

Zuzana Tlučková (59) chcela byť herečkou už od detstva, a tak sa sama prihlásila do ľudovej školy umenia. Už ako malá hrávala v televízii, dabovala a účinkovala v populárnej Zlatej bráne.

O pár dní oslávi krásne životné jubileum a pri tejto príležitosti sme sa porozprávali o jej hereckej ceste, ľuďoch, ktorí ju najviac ovplyvnili, ale aj o súkromí, ktoré si úzkostlivo stráži.

O pár dní oslávite životné jubileum. Uvedomujete si nejako, že 60-ka už klope na dvere?

To, že starnem, som si uvedomila už pred 10 rokmi, keď som oslavovala 50-ku. Kamaráti ma už vtedy strašili, že sa mi ozve telo. Zistila som, že naozaj je to tak. Mnohé veci, ktoré som kedysi bežne robila a ani som si to neuvedomovala, si už uvedomujem. Občas musím spomaliť, odpočinúť si, keď je niečo fyzicky náročné. Je to taký prirodzený kolobeh života, každý starne, či sa mu to páči alebo nie.

Keď sa obzriete na svoje detstvo, na čo si najradšej spomínate? Aké bolo?

Mala som veľmi šťastné detstvo. Moji rodičia pre mňa a môjho mladšieho brata vytvorili všetky podmienky na to, aby sme si detstvo užívali na sto percent. Nikdy sme neboli zatiahnutí do žiadnych problémov alebo komplikovaných situácií. Prosto sme žili tak, ako by deti mali žiť - bezstarostne, šťastne, spokojne. Tešili sme sa na naše stretnutia s kamarátmi, veľmi často sme boli vonku na dvore, kam sme utekali vždy po škole, keď sme si spravili úlohy, a tam sme sa do večera dokázali hrať.

