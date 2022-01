Medzi vášne Juraja Baču patria aj hry: Známy moderátor je jeho onlinový učiteľ hier

Ak má herec Juraj Bača (34) chvíľku voľna, najradšej hrá na gitare.

Doma ich má hneď niekoľko, pretože sú jeho najväčšou vášňou. Okrem hudby rád bicykluje, venuje sa svojmu štvornohému miláčikovi, fenke Nikinke, alebo hráva rôzne online hry.

Čo sa týka hier, tam si možno nesiem taký malinký komplex z detstva. Keďže sme nemali veľa peňazí, tak mi naši nemohli kúpiť žiadne moderné konzoly, ako je napríklad PlayStation, a trošku som závidel spolužiakom, ktorí ich doma mali. Keď som začal zarábať, tak som si hneď kúpil takúto konzolu. Priznám sa, že keď mám veľa práce a prídem domov nadránom, je to skvelý spôsob, ako trošku hlavu zabaviť inými myšlienkami, než len prácou. Zapnem si teda nejakú hru a hrám sa. Dokonca najnovšie hrávam online s Andrejom Bičanom, keďže on sa tomu tiež dosť venuje. Raz sme sa stretli náhodne v online zápase, pričom jeho sledujú tisícky ľudí. Teraz mi pošle SMS, že hráme, či idem, tak sa pripojím. Je to môj onlinový učiteľ hier.

