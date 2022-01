Vášne Juraja Baču: Vďaka gitare sa dostal na Eurovíziu, krásne slová o jeho štvornohej láske

Ak má herec Juraj Bača (34) chvíľku voľna, najradšej hrá na gitare.

Doma ich má hneď niekoľko, pretože sú jeho najväčšou vášňou. Okrem hudby rád bicykluje, venuje sa svojmu štvornohému miláčikovi, fenke Nikinke, alebo hráva rôzne online hry.

Gitary

Ako malé dieťa ma prihlásili rodičia na gitaru, ale mal som veľmi veľa energie a nedokázal som len tak sedieť doma a cvičiť. Učitelia im teda odporučili, aby mi radšej kúpili loptu. Ku gitare som sa vrátil až na internáte, pretože môj kamarát mal basgitaru, stále cvičil, a tak to chytilo aj mňa a začali sme hrávať spolu. Keď som mal 22 rokov, hral som už s profesionálmi na Eurovízii. Začínal som teda ako hudobník a hudba bude mať preto vždy v mojom srdci špeciálne miesto. Dokáže spraviť každý deň lepším a tiež reflektovať náladu človeka, motivovať či pomôcť spracovať emócie. Každý hudobný nástroj pokladám za veľké umelecké dielo. Gitary sú mojou veľkou vášňou, pretože každá jedna ukrýva svoj vlastný príbeh. Mojimi srdcovkami sú modely gitaristu Dimebaga Darrella z metalovej kapely Pantera, ktorého, žiaľ, počas koncertu zastrelili na pódiu, preto sú jeho gitary raritnými kúskami.

Projekt Robin

Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, a mne pandémia priniesla, ako aj všetkým umelcom, množstvo času, ktorý som sa snažil využiť čo najefektívnejšie. Chodil som viac do prírody, športoval, zbieral smeti v lese, až mi v hlave skrsol nápad natočiť seriál pre deti, kde by sme ich učili práve takýmto veciam. Tak vznikol Robin. Je to štvornohý kamarát, ktorý učí deti dôležité veci, ako sa napríklad správať v lese, čo robiť, keď sa človek stratí, alebo keď nájde v prírode kopu vyhodených smetí. Projekt sa veľmi zapáčil kolegom z ministerstva vnútra a ministerstva školstva, a tak momentálne vyrábam vlastný seriál. Niekoľko dielov sme už odvysielali na obrazovkách RTVS a vo februári štartuje znova s novými epizódami.

Hry

Čo sa týka hier, tam si možno nesiem taký malinký komplex z detstva. Keďže sme nemali veľa peňazí, tak mi naši nemohli kúpiť žiadne moderné konzoly, ako je napríklad PlayStation, a trošku som závidel spolužiakom, ktorí ich doma mali. Keď som začal zarábať, tak som si hneď kúpil takúto konzolu. Priznám sa, že keď mám veľa práce a prídem domov nadránom, je to skvelý spôsob, ako trošku hlavu zabaviť inými myšlienkami, než len prácou. Zapnem si teda nejakú hru a hrám sa. Dokonca najnovšie hrávam online s Andrejom Bičanom, keďže on sa tomu tiež dosť venuje. Raz sme sa stretli náhodne v online zápase, pričom jeho sledujú tisícky ľudí. Teraz mi pošle SMS, že hráme, či idem, tak sa pripojím. Je to môj onlinový učiteľ hier.