Braňo Deák úprimne o konci v Oteckoch, rodine i očakávanom jubileu: Ak by som nemal toto, štyridsiatka by ma strašila

Posledné roky bol televíznym oteckom, teraz ho na obrazovkách Jojky budete vídať v policajnej uniforme.

S hercom Braňom Deákom (39) sme sa rozprávali o nedobrovoľnom odchode z hitu Markízy, o tom, že jeho dcérke sa viac páčia angličáky ako bábiky, blížiacom sa životnom jubileu aj o jeho plánoch na rok 2022.

Budete aj v novom seriáli Jojky Hranica za chlapa, po ktorom pália ženy a ktorý rozvracia manželstvá? Či si od roly zvodcu a alfasamca oddýchnete?

Veľmi si od úlohy zvodcu neoddýchnem, čo sa opäť ukáže hneď v úvodnej časti seriálu. Viac zatiaľ prezradiť nemôžem, ale za všetkým bude, samozrejme, žena.



Ako ste sa cítite v policajnej uniforme? Výnimočne? Čo ženy podľa vás vidia na mužoch v uniformách?

V uniforme som mal možnosť hrať v Jojke v seriáli Odsúdené. Prešlo dvanásť rokov a opäť si denne obliekam policajnú uniformu, tentoraz však v seriáli Hranica. V uniforme sa necítim nijak výnimočne, cítim sa ako herec, ktorý si obliekol kostým postavy policajta. Úprimne, neviem, čo na tom ženy vidia, ale asi to funguje.



Seriál je o pašovaní. Podarilo sa vám niekedy niečo prepašovať? Fľašu alkoholu na triedny výlet, zlatú retiazku z Turecka...?

Asi sa to ani nepočíta, pretože v porevolučných časoch asi každý niečo nepriznal colníkom, no mne sa to podarilo s pomerne veľkým elektronickým klavírom!



Kvôli Hranici ste vraj museli opustiť Oteckov. Ako ťažko sa vám odchádzalo zo seriálu, ktorý bol posledné roky takým fenoménom?

Vôbec nešlo o takéto fatálne rozhodnutie, neodišiel som z Oteckov kvôli Hranici. Ponuka z Jojky prišla až po tom, ako mi oznámili, že v ďalšej sérii Oteckov nebudem účinkovať. Napriek tomu sa vynorili viaceré články o tom, či sa mi tento vypočítavý krok vyplatil. Je mi ľúto, že si mnohí ľudia myslia, že som nevďačný a chamtivý, ale som v slovenskom šoubiznise už nejaký čas a jednoducho som sa už zmieril s tým, že sa popíšu mnohé bludy a že neprajníci sa nájdu vždy.

Myslím si, že naša herecká linka mala kam smerovať, veď po siedmich sériách sa Alex s Emmou konečne dali dokopy a asi sa aj mnohí diváci na ich pokračovanie v seriáli tešili. No o tom, či budem v seriáli pokračovať, samozrejme, nerozhodujem.