Rok 2021 bol mimoriadne smutný: Tieto známe osobnosti odišli naveky!

Bol to mimoriadne smutný rok. Krutý. Na onen svet sa pobralo množstvo známych tvárí, veľkých hviezd šoubiznisu, uznávaných hercov, spevákov či športovcov. Hneď v januári nás opustil Andy Hryc, deň nato Robo Kazík, Česi prišli o Popelku Libušu Šafránkovú i hitmakera Ladislava Štaidla. Česť ich pamiatke!

Michal Tvarožek (7.1.)

Hneď začiatkom roka odišiel do rozhlasového neba známy moderátor, publicista a redaktor Michal Tvarožek († 78). Stál pri zrode legendárneho Rádiožurnálu, ktorý v 90. rokoch prinášal aj kontroverzné témy, práci v rozhlase zasvätil celé desaťročia. Zomrel po krátkej a ťažkej chorobe. „Náš Miško Tvarožek bol prototypom skutočnej osobnosti, jeden z tých, od ktorých som sa ako mladý rozhlasák učil nepísaným tajomstvám rozhlasu. Múdry, skromný, priateľský, obetavý, veľkorysý, rozhlasák telom i dušou, s mikrofónom zrastený pupočnou šnúrou, miloval a vážil si poslucháčov a oni mu to s láskou vracali,“ povedal riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Andy Hryc (31.1.)

Herca Andyho Hryca († 71) režiséri najradšej obsadzovali do postáv záporákov, a tak navždy zostane spojený s podvodníckym barmanom zo Sladkých starostí a monštruóznym kuričom Ráczom v Rivers of Babylon. Účinkoval v desiatkach filmov či seriálov a svoju bohatú kariéru zakončil seriálom Slovania, ktorý mal televíznu premiéru uplynulý rok. Mohutnému chlapovi, ktorý vzbudzoval rešpekt, sa stala osudnou leukémia, s ktorou zápasil od apríla 2020.

Ladislav Štaidl (31.1.)

Nie dlho po tom, čo tento svet opustil Karel Gott, sa na večnosť pobral aj jeho blízky spolupracovník, známy hudobník, skladateľ a podnikateľ Ladislav Štaidl († 75). Stal sa jednou z mnohých obetí koronavírusu, navyše jeho organizmus bol oslabený onkologickým ochorením. Štaild bol niekdajším partnerom speváčky Ivety Bartošovej, s ktorou splodil syna Artura, no verejne známy bol najmä vďaka množstvu hitov, ktoré napísal: Kávu si osladím, Dám dělovou ránu, Oheň, voda, vítr... Aktívnu činnosť v umeleckej brandži ukončil v roku 1992 a dal sa na podnikanie.

Robo Kazík (1.2.)

Čierne fúziská, dobrá nálada, pevná súčasť niekdajšej pesničkovej súťaže Repete. Takto by sa v stručnosti dal charakterizovať Robo Kazík († 73), ktorý do umeleckého neba odišiel náhle, pričom sa verejne nevedelo o žiadnych jeho vážnych zdravotných problémoch. Známy spevák zomrel doma v Banskej Bystrici, zlyhalo mu srdce, pričom ho ráno našla bez známok života jeho manželka Marienka. Jeho diskografiu tvorí 18 štúdiových albumov, ten prvý vydal v roku 1994. Priazeň fanúšikov si získal hitmi Vráť sa mi, láska či Toto sólo patrí nám.

Jozef Vengloš (26.1.)

V jeho osobe odišla futbalová osobnosť svetového formátu. Jozefovi Venglošovi († 84), legendárnemu trénerovi a uznávanému odborníkovi, sa stalo osudným zlyhanie srdca. Na zhrnutie jeho úspechov by bol potrebný oveľa väčší priestor. Ako tréner viedol päť rôznych reprezentácií, bili sa o neho popredné európske kluby vrátane Barcelony. Na jedinom titule majstrov Európy z Belehradu (1976) sa podieľal ako asistent trénera. Na ďalších ME o štyri roky neskôr v Taliansku doviedol už ako hlavný kouč Československo k bronzu.

Hana Hegerová (23.3.)

Vysypte ma do Dunaja! Tak znelo posledné želanie rodáčky z Bratislavy, šansónovej kráľovnej, ktorá by tento rok oslávila deväťdesiatku. Bola skutočnou československou hviezdou, fanúšikovia ju milovali pre jej nezameniteľný hlas a prejav. Už dlhšie trpela vážnymi zdravotnými problémami, podstupovala dialýzu a pasovala sa aj so zlomeným krčkom stehennej kosti. V srdci nosila aj veľkú bolesť, veď jej jediný syn Matúš náhle umrel vo svojich 60 rokoch. Hanu Hegerovú si budeme navždy pamätať aj vďaka piesňam ako Levandulová a Čerešne.