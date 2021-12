Moderátori Ranných novín sa tešia na sviatky: Konečne sa vyspíme! A možno aj nie...

Počas pracovných dní nás sprevádzajú ranným vysielaním televízie JOJ so štartom o 6.15, čiže vstávať musia poriadne skoro. Počas Vianoc to však neplatí a oni sa môžu nerušene váľať v posteli alebo si užívať pohodu so svojimi najbližšími. Je to naozaj tak?

Bibiana Ondrejková (49)

Hoci cez sviatky nevysiela v Jojke, čaká ju iná práca. „Počas 1. alebo 2. sviatku vianočného, niekedy počas oboch, zvyknem vysielať sviatočné Predpoludnie v rádiu Regina. Takže vstávam pomerne skoro, okolo siedmej, čo sa však so vstávaním do Ranných novín nedá porovnať,“ konštatuje Bibiana Ondrejková. Ale žiadne veľké vyspávanie by sa vraj v jej prípade nekonalo, ani keby mala voľno. „Rada sa pomaly motkám. Vychutnávam si kávičku, hráme nejaké hry, pozeráme rozprávky alebo seriál, ak máme nejaký rozpozeraný. Na 2. sviatok vianočný sa stretávame s mamou a súrodencami, veľkí, strední aj malí. Vtedy väčšinou niečo chystáme, ale je to v takom spomalenom, príjemnom rytme. A hocikedy počas dňa rada zadriemem na gauči pri nejakej rozprávke,“ priznáva. Kolegov pred Vianocami rada obdaruje drobnosťami. „A štúdio nám zdobia hrnčeky na kávu s vianočným motívom a ikebana,“ dodáva.

Bruno Ciberej (43)

„Milujem rána, keď môžem vstať, dať si malé raňajky a ešte s nedopitou kávou sa vrátiť späť do perín,“ priznáva Bruno Ciberej, ktorý si takýto pohodový začiatok dňa v posteli vychutnáva, kedykoľvek ho neťažia pracovné povinnosti. Na druhej strane, Vianoce uňho nie sú o leňošení, oddychu a vysedávaní pred televízorom. Skôr sa snaží niekam vypadnúť a niečo podniknúť. „Celoživotne neobsedím,“ priznáva. Keďže doba covidová nepraje vianočným večierkom či stretávaniu sa, s kolegami si len zaželá príjemné prežitie sviatkov. „Cez sviatky všetci naberieme energiu do ďalších mesiacov, bude to ten najkrajší darček,“ myslí si.

Alena Stračiaková (31)

Počas voľných dní podľa vlastných slov zažíva zaujímavý paradox. „Aj keď by som si mohla pospať, budím sa pomerne skoro. Nie tak ako do práce, ale zvyknem vstať medzi siedmou, ôsmou, niekedy aj skôr. Každopádne to mám veľmi rada, pretože mám pocit, že mám o to viac času užiť si voľný deň. Počas vianočného obdobia to platí dvojnásobne,“ myslí si. Počas Vianoc by najradšej oddychovala aktívne, no realita je iná. „Nulový pohyb, veľa jedla, ale aj veľa rozprávania a stretávania sa s rodinou. Tento rok sme si opäť sľúbili, že sa dokopeme aj k nejakej aktivite. Ja si však myslím, že z toho zas budú maximálne tak šarády,“ smeje sa a nezabúda spomenúť ani príjemný vianočno-nevianočný pracovný zvyk. „S Dodom si robíme také malé posedenie na konci roka, on však tvrdí, že to nemá nič s Vianocami, aj keď sme si doteraz zakaždým na ňom dávali darčeky. Vraj to je oslava úspešného ukončenia roka...“ A kolegovia sa môžu tešiť aj na jej výborný vianočný likér. „Naučila ma ho robiť naša produkčná Janka. Zvyknem ho kolegom rozdávať pred Vianocami a nebude to inak ani tento rok.“



Dodo Kuriľák (47)

„Vianoce sú každý rok jedinečné a iné, nikdy nie sú rovnaké,“ myslí si Dodo Kuriľák. „Preto ešte neviem povedať, o ktorej otvorím 25. decembra oči po prebudení. No takmer určite - nie na 100 % - to bude neskôr ako počas vstávania do práce,“ smeje sa. Vianoce sú vraj v jeho prípade „skvelé na premýšľanie. Zhodnotenie roka uplynulého a popri trávení času s blízkymi aj na úvahy nad rokom novým. Z ,čo by, keby‘, sa možno aj niečo vyplní.“ Sviatočnú atmosféru v práci podľa neho reprezentuje najmä skvelý vaječný koňak domácej výroby. „Ten má u nás tradičný priestor, no nie v poháriku, ale v zatvorenej fľaši, samozrejme. Výrobcov je niekoľko, predbiehame sa v receptúrach, no kvantitou na Ali nikto nemá, od tej dostane výslužku každý. S Ali si tiež dávame na záver roka vždy nejakú drobnosť,“ prezrádza, pričom Ali je, samozrejme, jeho kolegyňa Alena Stračiaková.